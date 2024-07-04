皮肉錢輕鬆賺？現役AV女優身家曝光 她哀嘆「到底多底層」

雖然AV女優對許多人而言仍是見不得光的職業，但若幸運走紅，隨之而來的片酬、商業活動酬勞十分可觀。日本一名現役AV女優西元明沙（西元めいさ）發文抱怨，借了50萬日圓（約新台幣10萬元）給朋友，孰料到還款日朋友卻神隱。近日她更曬出目前銀行剩餘存款，金額之低讓西元哀嘆「到底有多底層」。

日本知名AV女優片酬十分驚人，已退役的三上悠亞曾透露AV出道作的片酬可在東京市區買房，前陣子因大尺度爆紅的深田詠美，每支作品片酬更高達550萬日圓（約新台幣110萬元）。除了AV本行之外，知名女優也可透過代言產品增加收入，頂級女優的賺錢速度可說令人咋舌。

不過，近日一名AV女優兼偶像女團「JUGS MAFIA」成員西元明沙，除了在X平台發文抱怨借給朋友50萬日圓，過了約定還款日期後對方不但沒還錢，甚至還失聯。西元後來又曬出一張銀行存款截圖，金額僅有3萬8805日圓（約新台幣7818元），讓她感嘆自己「到底有多底層」。

貼文曝光後截至今（4）日下午，已有超過100萬人次瀏覽，AV女優兼偶像女團成員的存款跌破大眾眼鏡，鄉民紛紛驚嘆，「我以為明沙賺了很多錢」、「妳是認真的嗎」、「如果妳告訴我妳的帳戶，我就轉錢給妳」、「比我還多！請更加努力並充分利用它們（存款）」。