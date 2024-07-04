日男撿屍性侵女大生遭星國判鞭刑 創日本人先例

38歲日本男子在新加坡性侵酒醉女大生，新加坡高院7月1日依強姦罪等判處有期徒刑17年6個月及鞭刑20下。日本駐新加坡大使館指出，在所能掌握範圍內，首度有日本人被判處鞭刑。

日本朝日新聞引述新加坡亞洲新聞台（ChannelNewsAsia）網路版報導內容指出，曾經擔任美容師的被告2019年12月在鬧區用計程車把20多歲酒醉女大學生帶回住處，兩人並不認識，被告不僅性侵被害人，甚至還拍下過程傳送給友人。

被害人至今仍為創傷後壓力症後群（PTSD）所苦。星國法官描述，「犯行相當殘忍且凶殘，考量到犯罪的嚴重性，認為應處以重刑」。

根據新加坡的法院，鞭刑僅針對不滿50歲的男性罪犯，被判處鞭刑的人，一次判處的鞭刑上限為24下。

朝日新聞台報導，熟悉星國法律的律師三好健洋指出，這場官司的爭點可說是「被鞭打的次數」，而一旦量刑確定，被告之後的日子可謂「剉咧等」，因為不會通知被告何時執行鞭刑，「（被告）心生恐懼地過日子的同時，會突然被告知『將執行鞭刑』，並在監獄內接受處罰」。

日本駐新加坡大使館說明，「據說歷經鞭刑的人，不僅（臀部）會因為皮開肉綻感受到強烈疼痛，連晚上都難以入眠，請小心不要出現會被判處鞭刑的行為」。

被告的辯護律師，將與被告討論相關事宜過後決定是否上訴。

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