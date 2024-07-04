天花板上有18萬隻蜜蜂！7年沒人發現 養蜂人也震驚：淋了一身蜜
床底下可能會有怪物，天花板上則可能會有蜜蜂。蘇格蘭一處民宅日前在天花板上方發現了18萬隻蜜蜂，據傳這些蜜蜂已經在天花板上生活了好幾年。目前這些蜜蜂已被安全轉移至隔離箱中，接受寄生蟲檢測。
根據《The Press and Journal》報導，蘇格蘭一處民宅主人發現有一群蜜蜂飛進浴室裡，連忙尋求尼斯湖蜂蜜公司（Loch Ness Honey Company）老闆安德魯卡德（Andrew Card）的幫助。
安德魯抵達該住宅，要先使用熱像儀工具探測蜂群的位置，才能打開天花板確認情況。結果他震驚的發現發現天花板上總共有3個巨大蜂巢，每個蜂巢大約有5萬到6萬隻蜜蜂，「我原以為它們的大小可能是3英尺（約91公分），但每一個都在6到8英尺（約182到243公分）之間」。
安德魯認為，其中一個蜂巢大約已建成7年，另外2個蜂巢則是近年才形成的。他表示過去的3、4年裡他處理過大約30件蜂巢的案子，但這是他目前為止接觸過最大的，他也將影片分享在Instagram上，影片中密密麻麻的蜜蜂讓網友們大感驚奇。
安德魯和朋友花了兩天時間將蜜蜂們小心翼翼的轉移至臨時蜂巢中，才能提取巨大蜂巢裡的蜂蠟和蜂蜜。由於天氣炎熱，蜂巢又在天花板上，兩人在作業時都被蜂蜜淋了一身。
目前這群蜜蜂正在隔離，準備接受寄生蟲檢測。檢驗完成後，將於明年投入蜂蜜生產。
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