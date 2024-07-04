佛祖也想凍蒜？這張選舉海報聖光四射 網全笑了：誰選上都好安心

日本東京都近來進行知事選舉，成為日本政壇的焦點，雖然一時之間蔚為話題，但諸多亂象也讓不少人搖頭。近來日本網友，就張貼了一張上頭沒有政客，而全都是各種佛祖人物，相當特別的「選舉海報」，引起許多討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「meat_stew」最近分享一張「國寶臼杵石佛美佛選舉海報」的照片，上頭清一色都是不動明王、地藏菩薩、大日如來等等佛祖。網友笑稱如果都是這些候選人，那麼就很值得選民信任。

這張海報其實是大分縣臼杵市在2021年8月到10月舉辦的活動。當地雖然以「國寶臼杵石佛」聞名，但是近年來觀光客逐漸下滑，再加上疫情的衝擊，於是想到這個點子來行銷。最終吸引到9057張票，而當選本屆「內閣總理大臣」的，則是「大日如來坐像」。

網友們也紛紛表示「不管哪個看起來道德感都很高」、「金剛力士還寫『正義就是肌肉』笑死」、「認真會煩惱該選哪個才好」、「雖然很猶豫，但決定選了地藏菩薩」、「不管誰當選都有壓倒性地安心感」、「阿彌陀如來有三個耶，這樣開票會很混亂吧」、「不動明王凍蒜啦」。