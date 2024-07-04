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日男搭電車整整12小時未下車 收班後站員呼喚他…驚覺已過世

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子搭乘電車遲遲未下車，結果被發現已經死在座位上。電車示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本一名男子搭乘電車遲遲未下車，結果被發現已經死在座位上。電車示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本近來發生一起離奇的死亡案件。一位男性乘客搭電車坐到終點站仍遲遲沒有下車，電車人員見狀便試圖叫醒他，沒想到確認過後，才發現這名男子竟然已經沒了生命跡象。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這起事件發生在今年5月11日。當時這位男子在早晨8點左右，從澀谷站搭上一班前往宇都宮方向的列車。這班列車當天在栃木縣的宇都宮站及神奈川縣的平塚站間反覆行駛，最終在晚間7點35分左右，抵達神奈川縣的小田原站。

就在這班列車結束一整天的行程後，車站人員開始清查車廂，發現車子內還留有一名男性。工作人員察覺到這名男子沒有任何動靜，叫了也不反應，因此立刻打119，並且使用AED和心肺復甦術等進行急救。

這名乘客在車廂內逗留接近12個小時，警方研判應該是在車廂內病死，排除他殺的可能。考慮到列車在上午10點左右，就已經抵達其中一端的終點站宇都宮站，但這名乘客卻沒有下車，因此可以推估在那時就已經不幸往生。不過在數小時的行駛過程中，也沒有其他乘客察覺到不對勁，直到最後工作人員清點車廂，才察覺這起不幸的意外。

日本 車廂

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