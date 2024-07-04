無視警告亂丟垃圾！鄰居忍無可忍1招尋人 結隊上門「物歸原主」
自食惡果！印尼一村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂丟垃圾，但有住戶多次無視警告，引起鄰居不滿，於是他們透過垃圾上的信件地址，找出胡亂棄置垃圾的住戶，並將垃圾收集起來，成群結隊上門把垃圾倒回對方住處。見鄰居來勢洶洶，女住戶為丈夫的行為道歉，但強調這不完全是他們家的垃圾。有村民拍下當時的情況分享到網上，引來廣泛討論，最終涉事住戶以書面道歉，承諾往後不會再犯，否則將準備接受懲罰或罰款，事件才得以告終。
綜合印尼媒體報導，事發於6月16日，當地西爪哇省有村莊發生鄰里糾紛。即使村內早已掛上布條，警告居民不能亂丟垃圾，並在社區擺放大型垃圾桶供民眾棄置垃圾，可惜有住戶多次無視警告亂丟垃圾，引來鄰居極度不滿。有人從垃圾堆找出信件，順滕摸瓜找到棄置垃圾者的姓名和地址，然後聯合其他居民一起將對方所棄垃圾收集起來，再將垃圾倒回該住戶門口洩憤。
當地有居民將事發時的情況上傳到Tiktok帳號「zenkprayudan」，畫面顯示一群居民正以小卡車，運載大量以白色麻袋和黑色塑膠袋包裹的垃圾，並將垃圾倒在其中一戶居民住處院子，當中疑有聲音指責屋主。41歲女屋主維拉華蒂（Ferawati）面對鄰居教訓顯得非常無奈，為丈夫亂丟垃圾的行為道歉，並承諾不會再犯，「我們保證不再重蹈覆轍」。但她同時澄清，鄰居們所丟到她家的垃圾，其實不完全屬於他們家。
當地居民赫爾馬萬（Hermawan）表示，其實村莊居民已忍耐多時，「在過去的1年裡，這裡長期以來有很多垃圾」，他們經常靠焚燒垃圾來解決問題，可是換來的只是愈來愈多垃圾。赫爾馬萬指，維拉華蒂曾表示垃圾和她家無關，但棄置地點剛巧是她丈夫上班的必經之路，加上認為信件是有力證據，村民忍無可忍來會將垃圾倒回對方家中，「我們透過返還廢物和其他垃圾作為社會制裁，從而起到威懾作用」。
最終維拉華蒂到村莊辦公室調解，並以書面道歉，承諾往後不會再胡亂棄置垃圾，否則將願意接受懲罰或罰款，事件才得以告終。
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文章授權轉載自《香港01》
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