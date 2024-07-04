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無視警告亂丟垃圾！鄰居忍無可忍1招尋人 結隊上門「物歸原主」

香港01／ 撰文／桃樂絲
印尼一村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂丟垃圾，但有住戶多次無視警告，引起鄰居不滿，於是他們透過垃圾上的信件地址，找出胡亂棄置垃圾的住戶，並將垃圾收集起來，成群結隊上門把垃圾倒回對方住處。圖／擷自Tiktok
印尼一村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂丟垃圾，但有住戶多次無視警告，引起鄰居不滿，於是他們透過垃圾上的信件地址，找出胡亂棄置垃圾的住戶，並將垃圾收集起來，成群結隊上門把垃圾倒回對方住處。圖／擷自Tiktok

自食惡果！印尼一村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂丟垃圾，但有住戶多次無視警告，引起鄰居不滿，於是他們透過垃圾上的信件地址，找出胡亂棄置垃圾的住戶，並將垃圾收集起來，成群結隊上門把垃圾倒回對方住處。見鄰居來勢洶洶，女住戶為丈夫的行為道歉，但強調這不完全是他們家的垃圾。有村民拍下當時的情況分享到網上，引來廣泛討論，最終涉事住戶以書面道歉，承諾往後不會再犯，否則將準備接受懲罰或罰款，事件才得以告終。

綜合印尼媒體報導，事發於6月16日，當地西爪哇省有村莊發生鄰里糾紛。即使村內早已掛上布條，警告居民不能亂丟垃圾，並在社區擺放大型垃圾桶供民眾棄置垃圾，可惜有住戶多次無視警告亂丟垃圾，引來鄰居極度不滿。有人從垃圾堆找出信件，順滕摸瓜找到棄置垃圾者的姓名和地址，然後聯合其他居民一起將對方所棄垃圾收集起來，再將垃圾倒回該住戶門口洩憤。

當地有居民將事發時的情況上傳到Tiktok帳號「zenkprayudan」，畫面顯示一群居民正以小卡車，運載大量以白色麻袋和黑色塑膠袋包裹的垃圾，並將垃圾倒在其中一戶居民住處院子，當中疑有聲音指責屋主。41歲女屋主維拉華蒂（Ferawati）面對鄰居教訓顯得非常無奈，為丈夫亂丟垃圾的行為道歉，並承諾不會再犯，「我們保證不再重蹈覆轍」。但她同時澄清，鄰居們所丟到她家的垃圾，其實不完全屬於他們家。

@zenkprayudan

terciduk buang sampah sembarangan meski sudah di pasang baner peringatan tetap saja masih ada sampah.. akhirnya kami membuka kantong keresek sampahbtersebut, dan di temukan alamat penerima paket online di dalam plastik sampah tersebut, akhirnya kami warga langsung mendatangi rumahnya dan memberikan sampah satu motor cator sebagai sanksi sosial.. pelajaran untuk semua orang agar lebih sadar terhadap lingkungan.. #viral fyp#infosumedang

♬ suara asli - Nanjung berkah store - Nanjung berkah store

當地居民赫爾馬萬（Hermawan）表示，其實村莊居民已忍耐多時，「在過去的1年裡，這裡長期以來有很多垃圾」，他們經常靠焚燒垃圾來解決問題，可是換來的只是愈來愈多垃圾。赫爾馬萬指，維拉華蒂曾表示垃圾和她家無關，但棄置地點剛巧是她丈夫上班的必經之路，加上認為信件是有力證據，村民忍無可忍來會將垃圾倒回對方家中，「我們透過返還廢物和其他垃圾作為社會制裁，從而起到威懾作用」。

最終維拉華蒂到村莊辦公室調解，並以書面道歉，承諾往後不會再胡亂棄置垃圾，否則將願意接受懲罰或罰款，事件才得以告終。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 垃圾山 罰款

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