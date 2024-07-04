借iPad看劇揭出軌！未婚夫偷吃丈母娘 3歲弟竟是2人所生

生命中最親密的人背叛自己，絕對是悲劇事件！國外1名女生發帖訴說如何發現被未婚夫及其42歲媽媽背叛，指日前她借用未婚夫iPad看劇，結果意外發現她媽媽傳給未婚夫的私密對話。原來未婚夫與她媽媽發生了性關係，而她現年3歲的弟弟其實是她未婚夫的親生兒子。她本與母親相依為命過活，又與未婚夫自年少起交往了近8年，難以接受這2個親密無間的人背叛了她，故她毅然決定解除婚約，並從此不再與媽媽相見。

該名24歲的外國女網友在論壇Reddit以「我3歲的弟弟其實是我25歲未婚夫的兒子」為題發帖，表示未婚夫與她42歲媽媽私下發展出不倫關係，甚至生下1個兒子，而她卻一直被蒙在鼓裡。

原PO透露與未婚夫自17、18歲起交往，在一起差不多8年，如今一起同居，其間她一直覺得自己是幸運的，因為未婚夫善良、英俊、風趣，對她總是充滿愛和尊重。另外，她年幼喪父，一直與媽媽相依為命，母女關係極親密，而未婚夫與她母親也相處融洽，這本令她安心。

大約4年前，媽媽突然告訴她懷孕了，雖然媽媽在爸爸死後曾與其他男子短暫交往過，但都未有長久發展下去，而媽媽也拒絕告訴她此次交往對象。因此原PO雖知道媽媽有與人交往，但仍是對其懷孕一事表示驚訝，而媽媽似乎也沒想過自己會再有孩子，故感到焦慮。原PO決定支持媽媽，並在媽媽生下弟弟後，一直幫忙照顧他，而未婚夫也體貼地幫忙看孩子，在夏天時總會帶弟弟去吃冰淇淋、去遊樂場和游泳池。

然而，一切幸運都戛然而止。日前原PO在家中追劇，因手提電腦沒電又懶得去拿充電線，於是便隨手拿起未婚夫的iPad看劇。她一直知道設備密碼但從來沒私下使用過，就在她打開後，一堆訊息跳了出來，而發訊人的號碼赫然就是她媽媽，她點進去發現媽媽與未婚夫的私密對話，包括兩人對瞞騙她的內疚，還有媽媽說「對弟弟不公平，永遠無法知道生父是誰」，以及未婚夫說「不知怎麼表現得不像爸爸而是像姐夫一般」。

未婚夫的iPad內還儲存了原PO媽媽的孕照及弟弟出生至今的照片，看到這些，原PO終於明白媽媽與未婚夫背德的行為，於是在未婚夫回家後痛哭著質問他。未婚夫雖不想承認但最終還是坦白告訴她。原來數年前原PO與朋友外遊，未婚夫如平常般陪她媽媽吃晚飯，不知為何就發生了性關係。後來兩人聲稱對原PO感到內疚，想商量如何處理而相約見面，結果又再次上床了2、3次，但未婚夫堅稱他們在原PO媽媽懷孕後就沒有再發生過親密行為，因為他們不想失去原PO。

原PO得知真相後，感到厭惡，直指生命中2個最親密的人背叛她，一夜間成為她人生中「最噁心的人類」。她決定解除婚約，搬去與朋友住，並告訴媽媽此生不願再見對方。只是令她遺憾的是她真的很疼愛弟弟，然而她無法再見他，因為這會令她想起未婚夫與媽媽苟且之事，又會想起之前照顧他時，如何與未婚夫暢想未來要有自己的孩子。目前她正在尋找治療師，因為她「無法獨自處理這個問題」。

帖文引起網友熱議，不少人都相當擔憂原PO精神狀況，「我很抱歉你經歷了這一切！看起來就像人間地獄」、「最好的辦法就是接受諮詢，你要為不可避免的事情做好心理準備」、「天啊，你太可憐了！被兩個最值得信任的人背叛」。

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文章授權轉載自《香港01》