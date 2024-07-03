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夫已結紮還懷孕！老公懷疑她偷吃 妻驗完DNA想離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
女子的丈夫不相信結紥後還能懷孕，導致兩人關係破裂。示意圖／ingimage
女子的丈夫不相信結紥後還能懷孕，導致兩人關係破裂。示意圖／ingimage

國外一名女子在丈夫結紥後懷孕，沒想到因此被懷疑出軌。女子接受DNA檢查後，發現自己的孩子根本就是丈夫的，但由於過程中全家人都不相信她的清白，讓女子非常受傷，堅持要跟丈夫離婚

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友在論壇Reddit上發文表示，丈夫在婚前一個月結紥，沒想到兩人結婚不久後，女子還是懷孕了。本來應該是喜事一件，但女網友的丈夫認為自己已經結紥，不可能讓妻子懷孕，於是告訴夫妻雙方的家人說是女網友偷吃。

女網友說她當時不管怎麼哭、怎麼解釋，兩家人都不聽她的，甚至把她趕出家門，只剩她的小叔願意幫她。她去和小叔同住，小叔建議做DNA測試，資料顯示小叔是這個孩子的近親，女網友的丈夫這才願意來做DNA測試。

結果顯示孩子真的是丈夫的，但原po已經心碎，不願意再維持婚姻關係，只想離婚。現在兩家人又開始想說服原po，但她表示，在懷孕期間丈夫交了另一個女友，而且直到DNA結果出來才跟女友分手，對原po來說，這樣的婚姻已經沒有什麼好挽救的了。

網友們對此表示，「從他們不相信妳那刻起，關係就破裂了」、「妳老公沒諮詢醫生嗎？結紥至少要3個月才會有效啊」、「這些人不能信任，不用再跟他們建立關係了」。

懷孕 結紮 離婚

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