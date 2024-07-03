行動電源造型太奇怪 女子過安檢被問：帶了成人玩具嗎？

國外一名女子出國時過安檢，因為隨身行李中的行動電源形狀實在太奇怪，被誤認是攜帶刀具或成人玩具，讓女子網路po文直說好尷尬。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在X上發文表示，自己帶了知名遊戲《暗黑破壞神》出的行動電源搭飛機，沒想到在過安檢時被攔下。這個行動電源的外型是按照遊戲中的魔法物品「靈魂之石」製造的，形狀非常的特殊，結果讓女網友惹上麻煩。

女網友說，當時安檢人員問她身上是不是有刀，她立刻說沒有，對方又接著問她，那包包裡是不是有「讓人開心的裝置」（指成人玩具），讓女子嚇了一大跳。後來她打開包包給對方檢查，這才知道對方說的是她包包裡的靈魂之石行動電源。

不少網友看到圖片以後紛紛留言，「看到這個外型，其實也真的不能怪他們」、「那一年這行動電源剛出的時候，有超多人被攔下來的」。還有網友開玩笑說「原來那是行動電源喔？那我一直以來都用錯了……」。