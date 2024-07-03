穿制服拍色情片 火辣女獄警和犯人愛愛上OnlyFans丟飯碗

英國一名外型火辣的女獄警除了在監獄工作之外，也同時擔任模特兒接案、經營成人社群平台。不過女獄警將歪腦筋動到工作上，竟然在牢房裡跟犯人發生關係，還把過程放上社群平台，結果遭到逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲的阿布魯（Linda De Sousa Abreu）是名模特兒，她其實已經結婚，跟29歲的丈夫還曾上真人秀大玩換妻遊戲。兩人私毫不介意將私生活搬上螢幕，除了在電視節目三人行之外，也經營成人社群媒體OnlyFans，每個月訂閱費10美元（約320元台幣）。

阿布魯跟丈夫已經在一起9年，但有3年都是開放式關係。她在上真人秀時還曾表示，一夫一妻制是社會制度下的產物，需要被廢除。阿布魯除了私下經營的這些媒體工作之外，也到倫敦一間監獄工作。

阿布魯的外型十分火辣亮眼。圖擷自每日郵報

不過阿布魯以職務之便，穿上獄警的制服和犯人發生關係，還把過程錄下放上OnlyFans，在6月28日被警方查獲，不只因此失業，還被警方逮捕。

阿布魯的姊姊表示，她在得知妹妹要到監獄工作時就曾警告她，要她把私生活跟工作分清楚，沒想到妹妹還是做了傻事。阿布魯的姊姊說自己跟家人是虔誠的信徒，但事件爆發後阿布魯的粉絲開始想要追蹤她，讓她非常困擾。阿布魯的姊姊說妹妹的行為為全家人帶來負面影響，而阿布魯自己也必須承擔這些後果。

目前阿布魯仍被警方拘留，全案還在調查中。