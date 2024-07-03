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約男網友到家中見面突反悔 女子報警謊稱遇「恐怖情人」還遭施虐

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇瑪亞突然反悔不想與男網友見面，竟報警謊稱遭對方騷擾。圖擷自每日郵報
蘇瑪亞突然反悔不想與男網友見面，竟報警謊稱遭對方騷擾。圖擷自每日郵報

美國愛荷華州一名女子在交友軟體上配對成功，對方千里迢迢來到她家找她，不過女子看完對方的長相疑似不滿意，竟然打電話報警，宣稱對方是「恐怖情人」，結果搞到兩人都進了警局。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導， 18歲的蘇瑪亞（Sumaya Thomas）在交友軟體上跟男子配對，兩人相談甚歡，交換通訊軟體以後繼續聊了一週，決定見面。

6月15日，男子開車到蘇瑪亞家中見面，但蘇瑪亞卻突然反悔，讓男子在家門口空等，男子甚至等到了午夜跨日。蘇瑪亞因不肯跟對方見面，反而在6月16日午夜打電話報警。蘇瑪亞告訴警方，男子是她認識交往兩年的前男友，她懷了對方的孩子，對方卻還是頻頻對她施虐，所以她不願意見他。

男子被逮捕後在警局向警方解釋兩人的關係，並拿出手機訊息佐證，強調兩人是只認識一週的網友，警方這才發現是蘇瑪亞說謊。蘇瑪亞坦承自己臨陣脫逃，突然不想見面了，才會想辦法編造謊言。蘇瑪亞因報假案被控輕罪，在短暫入監後被釋放回家。

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