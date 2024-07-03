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懷孕人妻帶10歲子與富商偷情 BMW跑車3樓撞穿牆墜地釀3屍4命

香港01／ 撰文：布萊恩
俄羅斯發生恐怖3死4屍車禍，警方正調查是人為破壞還是汽車設備故障導致事件。（網上圖片）
俄羅斯發生恐怖3死4屍車禍，警方正調查是人為破壞還是汽車設備故障導致事件。（網上圖片）

是意外還是另有內情？俄羅斯發生恐怖3屍4命車禍，當地1名37歲富商駕駛寶馬（BMW）跑車跟小三私會，其偷情對象是已懷孕4個月的人妻，而人妻更帶同10歲兒子一同登車。惟寶馬駛到購物中心3樓的停車場時，竟撞穿牆連人帶車直墜落馬路，車頂向地「反肚」落地，車廂被嚴重壓扁，全車嚴重損毀，車上3人當場死亡，人妻肚內的嬰兒亦回天乏術，釀成3屍4命慘劇。

據報道，富商與情婦的丈夫是朋友，朋友早前獲悉「戴綠帽」兼做「便宜老竇」，因妻子懷着的相信胎兒是富商的骨肉，而事發前富商曾與情婦吵架，現場卻沒有煞車痕迹，令事件充滿疑團，警方正調查是人為破壞還是汽車設備故障導致事件。

綜合外媒報道，事發6月25日下午1時許，地點在俄羅斯卡斯洛達市（Krasnodar）1間購物中心。當地37歲富商拉斐爾（Rafael Arakelyan）駕駛新買的白色寶馬（BMW）跑車到購物中心，車上載着其37歲情婦葉卡捷琳娜（Ekaterina Kornilova），而葉卡捷琳娜已懷有4個月身孕，當時她帶同10歲兒子同行。

報道指事發拉斐爾駕駛寶馬，在購物中心停的3樓停車場突然撞破牆壁，寶馬直墜到40英呎（約12米）下的馬路，全車反轉，車頂首先着地而被壓扁，3人當場死亡，連同葉卡捷琳娜肚內胎兒，釀成「3屍4命」悲劇。

從網上流傳的閉路電視（CCTV）影片見到，拉斐爾駕駛銀色寶馬跑車到停車場3樓，轉彎後未有減速，反而高速往前衝直至撞穿牆壁，車身飛墜到街上。

另1段影片則見到，寶馬跑車以車頂朝下的狀態「反肚」墜落馬路，伴隨大量從天而降的碎石塊，車廂被完全壓扁。而車輛墜落時，1名女途人正與走出馬路，差1步就被壓中，幸她及時停下才避過殺人之災。

據悉現場沒有剎車痕迹，而事故發生前拉斐爾和葉卡捷琳娜曾經吵架。另有據報道，拉斐爾與情婦葉卡捷琳娜的丈夫阿列克謝（Alexey Kornilov）是朋友，但拉斐爾暗地裏與「朋友妻」偷情3年，甚至令葉卡捷琳娜懷孕。早前拉斐爾向阿列克謝「自首」，坦言跟其妻子有親蜜關係，阿列克謝得悉「戴綠帽」後感到崩潰，同時亦知悉妻子肚內的兒並不是其骨肉。

另外，在事發前數天，葉卡捷琳娜曾在社交網路上發帖，邀請追隨者列出他們在生命最後幾天會做的事情，詎料她在數天後卻一屍兩命，連10歲兒子亦同死，令追隨者及網民十分悲痛。

警方正調查是否司機故意踩油門，還是車輛失控或設備故障，或是車輛遭到人為破壞。不過阿列克謝強調，他是從新聞中得知2人死訊。

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文章授權轉載自《香港01》

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