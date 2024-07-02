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努力12年…日本園藝男挑戰金氏世界紀錄成功 培育出63片葉幸運草

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子挑戰金氏世界紀錄成功，培育出63片葉幸運草。圖擷自金氏世界紀錄官網。
日本一名男子挑戰金氏世界紀錄成功，培育出63片葉幸運草。圖擷自金氏世界紀錄官網

三葉草又稱幸運草或酢漿草，民間傳說只要能找到四片葉子以上的人，就會受到幸運之神的眷顧。如今45歲日本男子渡邊義春（Yoshiharu Watanabe，譯音）成功培育出63片葉子的幸運草，打破金氏世界紀錄，成為新紀錄的保持者。

據金氏世界紀錄官網報導指出，來自栃木縣那須鹽原市的渡邊，2012年開始在自家花園不斷嘗試「異花授粉」，他表示，自從種植出來的葉片數目一年比一年增加，在某次種植出20葉幸運草時，更增加了他的信心，並全力將未來的夢想放在挑戰金氏世界紀錄。

在這之前，擁有最多葉片幸運草的紀錄保持人也是一名日本男子，小原茂夫（Shigeo Obara，譯音）來自岩手縣的花卷市，在2009年時他種出了56片葉子的幸運草。

渡邊義春表示，三葉草的蹤跡其實不難發現，一旦他在稻田或公園找到4葉、5葉或7葉的幸運草時，就會立刻帶回家中種植。他解釋，這種植物的生命力非常強韌，不用花費太多心思照顧它們就可以長得很好。

2020年，他成功培育出了1株49片葉子的幸運草，緊接著在2021年時，他種出了55片葉子的幸運草，這時已經很接近金氏世界紀錄保持者了。但之後事情便開始進展得不順利，因為葉子的數目停滯不前。

渡邊指出，有時候葉片數量會減少，甚至會退回到一般的三葉草樣子，「我們了解遺傳學對於葉片數量的增加扮演著重要角色，但具體機制仍不清楚」。

即便如此，渡邊最後仍突破重重障礙栽種出63片葉子的幸運草，渡邊開心地說，這種幸運草的葉片比普通幸運草小，光是數葉片就花了他超過1小時，他也樂於分享這63片幸運草給世人，希望它能帶給大家驚喜及快樂。

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