死亡直擊！淨身池當泳池 短褲男玩跳水秒斷頸斃命 同伴反應惹議

一時貪玩竟丟了命！孟加拉1名男子早前到當地一所清真寺準備接受凈禮時，站在凈身池邊卻沒為意水深，玩跳水時以「倒豎蔥」姿勢直入水中，結果頭部撞擊到池底，當場頸骨折斷失去意識，其後證實死亡。

事發過程被寺內閉路電視拍下，直擊死亡的短片其後於社交平台瘋傳，不少網友看畢均表示惋惜，又指男子跳水後，其同伴隨後也跳下，但採取雙腳落地姿勢，故平安無事，卻不知道跳水男已失去知覺，還「玩玩下」地推對方。網友認為錯失救援時機才致未能及時救人，又批評周遭民眾的危機意識低。

跳水奪命事故發生在孟加拉一所清真寺內，據報1名男子當時在寺內的淺池準備進行凈禮（即淨身儀式 ）， 沒料到一時貪玩在場跳水，卻帶來奪命悲劇，而事發過程被寺內閉路電視拍下，並在社交網站X（前稱Twitter，推特）瘋傳。

短褲男落水後全無反應，長褲男亦緊隨其後跳入水中，但因是雙腳著地，故平安無事。（影片截圖）

網傳片段長約21秒，看到僅穿藍色短褲的男子與穿籃色短袖衣及長褲的同伴站於淺池邊，相信正準備淨禮，惟短褲男突然以「倒豎蔥」姿勢跳入水中，未料水池水位太淺，其頭部首先著地，致頸部撞擊池底，當場失去意識，頭部朝下漂浮於水中。

長褲男亦緊隨其後跳入水中，但因是雙腳著地，故平安無事，而當他站起時，看到池水大約到其大腿，相信僅約1米多深。惟短褲男一直浸在水中沒有站起來，長褲男最初仍不以為意，以為對方仍在玩水，直至發現短褲男動也不動，才上前查看，並伸手搖晃及呼喊后，短褲男依舊全無意識，眾人才知道出事。

片段在網上瘋傳後，許多網友紛紛表示惋惜，稱當時有人身處水池，看到池水明顯不深，不明白為何短褲男會那樣跳水。亦有別人批評長褲男危機意識太低，認為沒有即時救援才致悲劇，「那個男的就在旁邊看著，也不過去救他」、「另外一個人（長褲男）居然就那樣傻傻站在旁邊」。有人則指責池邊有警示牌，警告大家不要隨便跳水，但遭反駁在淺池中不要跳水是常識。

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文章授權轉載自《香港01》