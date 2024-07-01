泰單身漢想成家立室 拜佛4年成功結婚生子 供奉99豬頭「結帳」

單身漢4年內成功結婚生子！泰國1名男子4前年還是名單身漢，希望能成家立室，就去佛寺參拜當地人信仰的龍婆崇王佛（ Luang Por Somwang ），第1年就認識了現在的妻子，並順利結婚生子。日前他帶同家人前往還願，「結帳」兌現許願時的承諾，供奉99個豬頭、100個水煮蛋等，整個現場都是豬頭，相關祭品將會用於寺廟的慈善專案。

泰媒報導，曼谷居民瓦特（Wat）在私人公司工作，4年前仍是單身單身漢的他夢想成家立室，早日娶妻生子，面到佛統府的寺廟「Klang Bang Phra」參拜龍婆崇王佛，結果1年內他就認識了未來妻子，之後順利結婚生子，現在家庭美滿。瓦特認為龍婆崇王佛非常靈，日前帶同家人去還願。

信徒認為拜佛非常靈驗，經過1年的禱告就成功幫他建立自己的家庭。（圖／香港01）

瓦特供奉了99個豬頭、100顆水煮蛋和9款水果，當中包括柚子、鳳梨、椰子、梨、火龍果、蘋果、葡萄乾和香蕉等。這些供品以託盤承載，整齊地擺放在佛像前，他指這些都是參拜祈禱時許下的誓言，自己回去「結帳」。

在儀式上，瓦特把金箔貼到佛像的右手，再祈求龍婆崇王佛保佑其事業和財運，完成供奉後他更在寺廟燃燒炮仗，揭示「507」和「23」這兩組數位。當地媒體指，這些祭品將會用於寺廟的慈善專案，包括為臥床的病人、殘疾人士、長者、低收入家庭以及各種災難的受害者提供援助。

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文章授權轉載自《香港01》