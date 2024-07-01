泰單身漢想成家立室 拜佛4年成功結婚生子 供奉99豬頭「結帳」
單身漢4年內成功結婚生子！泰國1名男子4前年還是名單身漢，希望能成家立室，就去佛寺參拜當地人信仰的龍婆崇王佛（ Luang Por Somwang ），第1年就認識了現在的妻子，並順利結婚生子。日前他帶同家人前往還願，「結帳」兌現許願時的承諾，供奉99個豬頭、100個水煮蛋等，整個現場都是豬頭，相關祭品將會用於寺廟的慈善專案。
泰媒報導，曼谷居民瓦特（Wat）在私人公司工作，4年前仍是單身單身漢的他夢想成家立室，早日娶妻生子，面到佛統府的寺廟「Klang Bang Phra」參拜龍婆崇王佛，結果1年內他就認識了未來妻子，之後順利結婚生子，現在家庭美滿。瓦特認為龍婆崇王佛非常靈，日前帶同家人去還願。
瓦特供奉了99個豬頭、100顆水煮蛋和9款水果，當中包括柚子、鳳梨、椰子、梨、火龍果、蘋果、葡萄乾和香蕉等。這些供品以託盤承載，整齊地擺放在佛像前，他指這些都是參拜祈禱時許下的誓言，自己回去「結帳」。
在儀式上，瓦特把金箔貼到佛像的右手，再祈求龍婆崇王佛保佑其事業和財運，完成供奉後他更在寺廟燃燒炮仗，揭示「507」和「23」這兩組數位。當地媒體指，這些祭品將會用於寺廟的慈善專案，包括為臥床的病人、殘疾人士、長者、低收入家庭以及各種災難的受害者提供援助。
延伸閱讀：
同學們包這個數做人情...新娘形容尷尬挨駡 網友解釋做錯1件事
長髮女穿透視裝與新娘合照瘋傳！解釋 1 原因這麼穿 網友罵爆不尊重
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言