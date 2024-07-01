天才！日網友直笛加氣球 純手工簡易版「管風琴」還原度超高
說到管風琴這種樂器，或許會給人體積龐大、構造複雜，多出現在各種大型音樂會的形象。但近來日本社群網站上，竟然出現一位利用其他道具、自行DIY組裝出管風琴的神人，令許多網友嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「創＠自作楽器」最近分享一架他利用直笛、塑膠管和氣球等道具，製作出的一個「類似管風琴的」樂器，並且實際展現彈奏成果。
這位網友表示，他一共利用了15根中音直笛，以及8根高音直笛，來製作這款簡易版的管風琴。材料算起來一共是8到9萬日圓左右（約新台幣16,149元至18,168元），過程耗費三周，實際時間約70個小時。
リコーダーでパイプオルガンっぽいものを作りました！ pic.twitter.com/M7aGEIvLHk— 創＠自作楽器 (@kajiisou) June 15, 2024
而他之所以製作這麼特別的樂器，其實也是來自訂閱數超過600萬的加拿大音樂YouTuber「Joe Porter」的委託。日前他也已經將這架管風琴寄給對方，Joe Porter也在自己的頻道分享演奏片段。除了這架管風琴之外，在「創＠自作楽器」的個人社群網站上，還有許多別出心裁的自製樂器。
網友們紛紛直呼「太天才了」、「有夠猛」、「聽起來超像」、「演奏本身也很棒」、「做得太好了，這真的是才能」、「我也想挑戰看看」、「好到會讓人覺得『原來管風琴裡面就長這樣啊』」、「每個音都調得很好，真的好厲害」。
1回目見る時は画を見ずに音だけ聴いて、何が使われてるかを当ててみてください！ pic.twitter.com/kVIBbOZ0sO— 創＠自作楽器 (@kajiisou) May 13, 2024
ラシドレミから始まるスケッチ① pic.twitter.com/hTXmINvwfv— 創＠自作楽器 (@kajiisou) May 23, 2024
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