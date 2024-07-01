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百歲日嬤活力十足！手作豐盛早餐當網紅 網讚嘆：真正人生勝利組

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位老太太雖然已高齡100歲，還是有活力能夠自己生活、做早餐。圖擷自100歳ばあちゃんの日常youtube
日本一位老太太雖然已高齡100歲，還是有活力能夠自己生活、做早餐。圖擷自100歳ばあちゃんの日常youtube

現代醫療技術發達，提升了人們的平均壽命。不過理想的老年生活，又該怎麼度過呢？近來影音網站上，出現一個記錄百歲老太太生活的頻道，而她怡然自得、樂在生活的模樣，感動不少網友。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，YouTube近來出現一個名為「100歳ばあちゃんの日常」的頻道，記錄一位百歲的日本老婆婆生活。其中一段影片，是這位老婆婆一大早到廚房洗米、切菜，準備下廚製作早餐

雖然年齡已經達到100歲了，不過老婆婆依舊活力十足，做菜的動作相當熟練。最後她端出一份包含白飯、香腸、煎蛋、生菜、醃黃瓜、納豆、梅乾和味噌湯的豐富定食，看得出來食慾還是非常好。飯後還泡一杯茶，過著怡然自得的生活。

網友們也紛紛回應「很厲害耶，這才是人生勝利組」、「完全看不出來是100歲了」、「東西看起來超好吃」、「其實她大可把東西裝在同個盤子上，但是卻為了一個梅乾或納豆另外裝盤，可以看出她的細心」、「看著她吃飯的樣子，讓人忍不住落淚了」、「雖然我是外國人，但祝福這位婆婆長命百歲」。

人生勝利組 日本 早餐 阿嬤

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