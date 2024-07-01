27歲女遭男友所養3比特犬狂咬斃 1護主犬救人不敵…殘忍畫面曝光

南非發生比特犬咬死人的恐怖案件！1名27歲女子被男友飼養的3隻比特犬襲擊，即使她倒地頭臉朝地，但3隻惡犬仍然沒有停下，瘋狂施襲撕咬；另1隻比特犬帶狗寶寶試圖救人，但無法匹敵難以趕走同伴，而途人隔住柵欄亦愛莫能助，頻頻驚呼和拍片報警。最終女傷者下半身嚴重受創，當場死亡。

警員將施襲狗隻全部擊斃，至於嘗試救人的比特犬和狗寶寶則被動保組織帶走，狗主兼女死者男友事後被捕，被控過失殺人罪名，案件日前提堂，但最終檢察官以證據不足為由而撤銷控告。

事件發生在南非布隆方丹（Bloemfontein）的自由邦（Free State），本月17日，27歲女子奎萊塔（Nomathemba Kweleta）獨自前往納米比亞廣場（Namibia Square）一帶探望42歲男友，但她去到男友住所庭院時，即遭男友飼養的3隻比特犬襲擊，另1隻比特犬帶狗寶寶嘗試救人，但寡不敵眾，始終無法阻止同伴施襲。

事發時有民眾見到惡犬向奎萊塔施襲，但隔着柵欄愛莫能助，有人報警及用手機拍下事發經過，現場不斷傳出驚呼。影片其後在網上流傳，其中1段長約10秒，見到奎萊塔已經倒在地下，頭臉朝地，沒有任何動作，但惡犬仍然張口向她狂噬；另1條影片長約9秒，見到柵欄外有民眾在看着，但無法救人。

警方及救護員接報到場，惟奎萊塔當場重傷死亡。警方經調查後交代案情，指出當日下午約3時接報，指女子遭狗隻嚴重噬咬斃命，傷勢主要集中在下半身，警員當場開槍擊斃3隻比特犬，至於嘗試救人的比特犬和6隻狗寶寶則被防止虐待動物協會帶到安全地方。警方其後根據《動物事務修正案》跟進，本月18日晚上約9時上門拘捕男狗主，並循過失殺人方向調查。

男被告於本月20日在布隆方丹地方法院應訊，被控過失殺人罪名，但檢察官認為證據不足，本月21日（周五）對其撤銷控訴。

另外，當地發生多宗婦女遇害案件，有關注婦女和兒童權益的組織近日舉起遊行，就奎萊塔身亡一事，組織關注比特犬的危險性，並提出要採取行動保護女性。自由州州長馬薩伊（MaQueen Letsoha-Mathae）向奎萊塔的家人表示哀悼，同時探望死者家屬，指出是次案件引發各界對狗隻安全的討論，宣布將會實施有效安全措施，以防止同類悲劇再次重演。

根據《動物事務修正案》，居民可以在其住所內養狗，一旦攜犬出現在公共場所，必須使用皮帶控制狗隻，如果狗主表現疏忽，導致動物傷害其他人，即屬犯法，一經定罪，可被判處罰款或不超過2年監禁。

延伸閱讀：

13隻比特犬狂性大發 圍攻撕咬至少5分鐘 狗主急逃鐵籠終失血死

恐怖！比特犬突飛撲2歲男童狂咬肚 母救子跑返家 惡狗撞斷門鉸

文章授權轉載自《香港01》