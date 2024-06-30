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驚嚇！泰男熟睡眼鏡蛇鑽進褲襠取暖 專家到場捉蛇網直呼：不敢喘氣

香港01／ 撰文／夏洛特
男子躺於放在水泥地上的床墊上，上身赤裸，雙腿大張，神情恐慌（左圖）。救援人員用長勾輕輕伸入男子褲管勾住蛇身將其拉出（右圖）。 「Ner KhwaiTai」FB影片截圖
男子躺於放在水泥地上的床墊上，上身赤裸，雙腿大張，神情恐慌（左圖）。救援人員用長勾輕輕伸入男子褲管勾住蛇身將其拉出（右圖）。 「Ner KhwaiTai」FB影片截圖

泰國1名男子睡覺期間突感到褲襠有異常觸感，驟然醒來驚見1條眼鏡蛇鑽進他的褲襠中，當即嚇得無法動彈。其友人代為通知蛇類救援專家協助捕蛇，專家到場後將長勾伸入男子褲管勾住蛇身並拉出，男子這才喘着氣翻身下床。影片在網上引起極大迴響，不少網友指熟睡時是人最毫無防備的狀態，若突然發現有毒蛇纏身，簡直是「噩夢」，「怎麼會爬進去」、「看得我氣都不敢喘，快暈倒了」。

蛇類救援專家內爾奎泰（Ner Khwai Tai）於6月8日在Facebook上傳該段救援行動影片。事件發生在泰國東部羅勇市，1名男子在家中熟睡時感覺內褲中有異驚醒，低頭看見褲襠無故隆起。他掀開褲頭一看即時嚇到動彈不得，原來竟有1條眼鏡蛇鑽進他的褲襠中。

他的友人得知情況後向相關部門求助，專家內爾奎泰接報後帶同助手到場協助。從片段可見，男子躺於放在水泥地上的床墊上，上身赤裸，雙腿大張，神情恐慌。他不敢言語，只能用手指着內褲示意蛇的位置。救援人員利用電筒從褲管下方窺探蛇蹤，彼時眼鏡蛇已遊走至男子右大腿外側，救援人員用長勾輕輕伸入男子褲管勾住蛇身將其拉出，同時在場人士亦安慰男子保持冷靜，不要害怕、不要亂動。其間男子身體僵直，大氣也不敢喘，深怕刺激到眼鏡蛇會遭咬傷。

最終內爾奎泰等人成功取出長蛇，並將其放進袋中帶走，而男子亦終於鬆一口氣，即時翻身下床。內爾奎泰事後上傳影片，表示「眼鏡蛇雖小但有很強的毒液」，又指眼鏡蛇鑽進男子褲中可能是「尋找溫暖」。

影片引起網友熱議，不少網友高呼恐怖，「天啊！太刺激了」、「怎麼會爬進去」、「看得我氣都不敢喘，快暈倒了」。也有人讚專家動作快速及男子足夠冷靜，「幸好你快速解決」、「他竟然仍能安靜地躺着並保持意識清醒」。也有網友好奇問為什麼蛇被勾出來時沒有反抗也沒有咬人，內爾奎泰就解釋蛇當時蜷縮起來，「會認為周遭一切都是安全的，也可能認為這只是一根樹枝或類似的東西」。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 眼鏡蛇

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