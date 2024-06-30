她為提早返鄉謊稱要看醫生請病假 搭機竟遇上司被問1句超尷尬

美國一名印尼籍女子為了提早回到老家峇里島（Bali，又譯峇厘島）向公司說謊申放病假，未料排隊登機時竟遇到主管，而且被他打趣。女子拍片分享這個尷尬又好笑的經歷。所幸主管沒太在意此事，兩人還有說有笑地一起走上飛機，主管甚至拍下女子尷尬的表情並把照片傳給她。

美媒《新聞周刊》（Newsweek）6月28日稱，23歲女子格蕾絲（Grace）因工作關係，經常需往返歐洲和印尼峇里島。她22日在TikTok發布一條影片並寫道「我偷請病假，卻在同一班飛機上遇到我的主管。」

原來她為了提早一天回到印尼，向公司請1天病假。當時她向主管謊稱，已預約醫生看診，因此需要調班並獲得同意。

她在影片憶述，排隊登機時突然看見一張熟悉的臉孔，一邊向她走來一邊叫着她的名字，這個人就是格蕾絲的主管。由於格蕾絲以生病為由請假，對方還調侃她說「這裡是醫院嗎？」

幸運的是，主管不介意她撒謊請假，隨後更有說有笑地一起上飛機。

格蕾絲並未透露自己是否因此受到懲戒，目前她和主管最後都已離職，惟並未說明原因。

A TikTok influencer called out sick from her job to catch a flight and ran into her boss on the way to the plane.



The woman, Grace, captioned the video, “𝐌𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐤 𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐝 𝐮𝐩 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐬 𝐦𝐲… pic.twitter.com/lZwZ2Jm4jr — RedWave Press (@RedWave_Press) June 28, 2024

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文章授權轉載自《香港01》