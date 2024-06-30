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日本人氣拉麵店要求客人勿玩手機 老闆還勸：不要戴耳機

香港01／ 撰文／許懿安
日本知名拉麵店「武道家」總店。（取材自Ｘ平台）
日本知名拉麵店「武道家」總店。（取材自Ｘ平台）

日本知名拉麵店武道家總店的老闆瀧坂滋晃6月25日社交媒體X上發文，稱希望顧客在店內進食時不要戴耳機，認為人們有可能因此聽不見店員告訴您他正在上菜，顧客沉迷於使用手機也會導致翻桌率下降。貼文一出即引起網民討論。

瀧坂滋晃25日在X發文，可說是再度提醒有意前來光顧的客人。他稱其實店內已張貼告示，呼籲客人不要一邊看手機一邊進食。

他的推文發布後，下方留言欄熱鬧起來，短短4天就有22.6萬人瀏覽。

網民反應兩極，有人贊同他的看法，但也有人認為怎麼老闆連顧客吃飯時做什麼都要管。

瀧坂接受朝日電視台現場採訪時說，他觀察到大約30%的顧客在用餐時戴耳機。在無線耳機普及的情況下，影響顧客店員溝通及翻桌率的情況，過去1年內迅速增加。

瀧坂滋晃在社交媒體X轉發電視的採訪片段，並發表個人的看法。他說並不是不准客人在店內用餐時戴耳機，而是希望他們有良好的禮儀。

擁有超過86萬追蹤的日本YouTuber「アカボシ」（Akaboshi）曾因花17分鐘吃拉麵被店家批評，瞬間掀起網民關注和熱議。「アカボシ」最後發文指出，希望不要責怪店家，「這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃」。

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文章授權轉載自《香港01》

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