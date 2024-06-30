日本人氣拉麵店要求客人勿玩手機 老闆還勸：不要戴耳機
日本知名拉麵店武道家總店的老闆瀧坂滋晃6月25日社交媒體X上發文，稱希望顧客在店內進食時不要戴耳機，認為人們有可能因此聽不見店員告訴您他正在上菜，顧客沉迷於使用手機也會導致翻桌率下降。貼文一出即引起網民討論。
瀧坂滋晃25日在X發文，可說是再度提醒有意前來光顧的客人。他稱其實店內已張貼告示，呼籲客人不要一邊看手機一邊進食。
他的推文發布後，下方留言欄熱鬧起來，短短4天就有22.6萬人瀏覽。
網民反應兩極，有人贊同他的看法，但也有人認為怎麼老闆連顧客吃飯時做什麼都要管。
瀧坂接受朝日電視台現場採訪時說，他觀察到大約30%的顧客在用餐時戴耳機。在無線耳機普及的情況下，影響顧客店員溝通及翻桌率的情況，過去1年內迅速增加。
瀧坂滋晃在社交媒體X轉發電視的採訪片段，並發表個人的看法。他說並不是不准客人在店內用餐時戴耳機，而是希望他們有良好的禮儀。
擁有超過86萬追蹤的日本YouTuber「アカボシ」（Akaboshi）曾因花17分鐘吃拉麵被店家批評，瞬間掀起網民關注和熱議。「アカボシ」最後發文指出，希望不要責怪店家，「這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃」。
店内でイヤホンつけるの止めて欲しい。ラーメンのお好みを伺っても聞こえてない、ラーメン出す時にお声がけしても聞こえてないから受け取ってくれない、イヤホンつけて動画見ながら食べてるから店の回転が悪くなる。（店内にはスマホ見ながらの食事は禁止と書いてあります）昔はこんな事なかったよ。— 【武道家本店】滝坂滋晃 (@shige0805) June 25, 2024
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文章授權轉載自《香港01》
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