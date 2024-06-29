一注獨得頭獎32億！他一夜暴富興奮難眠 隔日這樣做震驚全網

人人都想中頭獎，但每個幸運兒都有不同決定！澳洲強力球（Powerball）彩票早前開出史上第3高的頭獎1.5億澳元（約新台幣32.6億元），最終由1名中年男子一注獨得，成史上單注最高派彩金額。男子中獎後興奮得徹夜難眠，買豪宅、環遊世界等夢想生活將可實現，惟他苦思了一整晚，翌日竟下了一個驚人決定，就是如常繼續上班，更表明不會辭職，舉動令全網震驚。

綜合外媒報導，澳洲強力球早前因連續6周沒人中獎，故累積逾1.5億澳元獎金，成為當地史上第3高的頭獎金額，最終由來自阿德萊德（Adelaide）的中年男子一注獨得，創下史上單注最高派彩金額。

報導指攪珠公布中獎號碼後，中獎彩券因不屬專屬卡或線上帳戶所擁有，故中獎者身份成謎，直至他於攪珠翌日聯絡彩券公司領獎，幸運兒的謎底終於解開。據男子透露，他一直有買強力球的習慣，憶述當時是購買了2張彩券，沒想到第2張竟中頭獎，得知後十分興奮。

中獎男子形容自己從未叫得那麼大聲、跳得那麼高，中獎後更徹夜難眠，不斷在確認彩券，又透露中獎號碼是他早幾天在加油時隨機挑選，中獎後一夜間成為億元富豪，自己亦難以置信。男子直言不敢相信自己的運氣，又承認獎金會改變他生活，難掩興奮，故試圖讓自己冷靜。

不過，經過整日興奮思考後，男子決定繼續留在原公司工作，聽起來雖很瘋狂，惟他仍選擇堅持上班，不會辭職。至於那筆巨額獎金，男子表示有很多想法，例如買房、環遊世界，幫助家人及朋友等。

男子中頭獎後翌日仍上班的做法，令許多網友表示震驚，「如果是我，奬金有他的十分之一，也馬上辭職不幹」、「人生苦短，都中年了，該在餘下時間享受生活」、「看來他的公司對他很好呢！」、「好奇是他的同事知道他中了巨獎嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》