16歲少女紅血球指數低求醫 才知已懷孕8個月…男友涉性侵被捕

做了違規的事，總有機會在意料不到的情況下被揭發！馬來西亞1名16歲少女，近日發現自己紅血球指數低，於是前往醫院檢查，惟醫護人員發現她原來已懷有8個月身孕！經查問後，該名少女承認去年15歲時，與20歲男友偷嘗「禁果」性交，警方調查後依「強制性交罪」拘捕涉案男友，若罪成可被判監禁20年和鞭刑。

綜合馬來西亞媒體報導，當地警方接獲政府醫院醫護人員報案，本月18日淩晨1時值班時，有1名16歲巫裔少女因發現自己紅血球指數低而到醫院治療，詎料檢查發現，該少女已懷孕32周（約8個月）。

由於少女懷孕時未成年，醫護人員遂進一步詢問，得知少女15歲起輟學，與相戀1年的20歲男友偷嘗「禁果」，在男友位於安邦的租屋處發生性行為，詎料因此懷孕。

警方接報後，在本月21日中午12時拘捕少女男友，他報稱無業，尿液檢測對毒品呈陰性反應，警方依「強制性交罪」調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》