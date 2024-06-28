開車上班路上竟被飛機追撞 車成廢鐵但女駕駛幸運僅輕傷
美國加州日前發生一起離奇意外，一名女子駕車出門上班，路途中竟然遭「飛機追撞」，撞擊力道之大讓她的車輛瞬間成了廢鐵。所幸女子命大，僅受輕傷，還能自己離開被撞爛的車子。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，41歲的阿拉塔（Dee Arata）是手術室的護理師，25日當天清晨6點多，她準備開車去上班，為了避開塞車的路段，還刻意走了比較偏僻的路。
阿拉塔受訪時表示，她在車子被撞之前就從餘光掃到一個又大又白的物體近逼，她回頭看，意識到是一架飛機時已經來不及，幾乎幾秒之內她就被撞了。
這架型號為Republic RC-3的單引擎飛機，本來在附近的飛機跑道起飛，不過因空氣稀薄而無法順利起飛，反而撞上了阿拉塔的車子。阿拉塔的車不僅擋風玻璃被撞破、車門被撞爛，飛機也掉到旁邊的田裡。
阿拉塔說，她本來是想走鄉間道路，就能避免塞車或擔心被汽車追撞，「但我從來沒想過我得擔心被飛機撞」。事故發生以後，阿拉塔順利脫困，只是走路有點一跛一跛，駕駛飛機的機師也沒有受傷，整起意外可說是非常離奇。
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