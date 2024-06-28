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女子找清運公司詢價誤傳性感自拍 網友笑翻：可能會打折

聯合新聞網／ 綜合報導
女子本來要傳照片詢價，卻不小心誤傳了自己的性感照。圖擷自TikTok/圖擷自voximobile
女子本來要傳照片詢價，卻不小心誤傳了自己的性感照。圖擷自TikTok/圖擷自voximobile

國外一名女子日前要向垃圾清運公司詢價，本來想附上垃圾的照片方便對方估價，卻不小心誤傳了自己的自拍照，讓女子感到非常尷尬，也將過程po上網，逗得網友們全都笑翻了。

據《太陽報》（The Sun）報導，這位不具名的女子在TikTok上分享了這起尷尬的意外。她本來是要請垃圾清運公司協助處理垃圾，所以要傳垃圾的照片讓對方估價，沒想到還多勾選到一張自己的自拍照。

更尷尬的是，這張照片還不是一般的自拍照，而是女子搔首弄姿的性感照。女子在影片中大笑表示：「想像一下清運公司的人收到的反應……哈囉？妳是要我收哪一個？」

網友看到全都笑到不行，有網友留言：「妳應該跟對方說『不好意思傳錯了』，然後收回垃圾的照片，只留妳自己的照片試試」。另一名網友則說：「妳傳的不是照片，是優惠碼吧」，另一名網友宣稱自己是這名女子的姊夫，他留言分享，最後清運公司反而因為這起好笑的烏龍意外，給了女子折扣。

自拍

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