真的升天…男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

演藝圈盛傳許多光怪陸離的現象，常常成為民眾談天聊八卦的題材，不料這次一名男星的風流事卻鬧成命案。來自智利的男星亞歷克斯（Alex Araya）本月1日前往哥倫比亞度假，他租下當地一間Airbnb民宿，不料傳出亞歷克斯透過Tinder邀約2名女子到民宿同歡，隔日清潔工進門卻只見亞歷克斯成為一具冰冷遺體。

綜合外電報導，亞歷克斯在1日前往哥倫比亞第二大城麥德林並租下一間Airbnb民宿，6日亞歷克斯透過Tinder邀約2名女子到他下榻的民宿，不料看似香豔的風流度假，可能卻是讓亞歷克斯魂斷異鄉的原因。

據悉，2名女子在6日晚間11點30分左右進入亞歷克斯下榻的民宿，並於7日凌晨1點30分左右離開。孰料，7日中午當清潔員進入民宿時，只見亞歷克斯全身赤裸、臉朝下倒在地板上，早已成為一具冰冷的遺體。

對此，亞歷克斯的兄弟愛德華多（Eduardo Araya）指出，亞歷克斯的手機、信用卡全都不翼而飛，愛德華多指控2名Tinder女就是小偷，並用亞歷克斯的信用卡支付Uber車費、珠寶店購物。愛德華多認為，除了2名Tinder女，背後應有更多人涉及亞歷克斯的命案，「有更多的人參與其中」、「她們是做這些事情的團隊的一部分」。

亞歷克斯已是今年麥德林遇害的第29名遊客，雖然亞歷克斯的死因尚未公開，但他的遺體並無明顯外傷，此一特徵和該地其他遇難遊客雷同。美國對當地已發出三級旅行警告，建議美國人重新考慮前往犯罪和綁架頻繁的哥倫比亞旅行。