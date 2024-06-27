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俄國女間諜曝被訓練成為「性愛機器」 靠迷倒對方滲透資訊

聯合新聞網／ 綜合報導
現在的阿莉亞藉由之前的訓練，教女性如何擄獲男人的心。圖擷自紐約郵報
現在的阿莉亞藉由之前的訓練，教女性如何擄獲男人的心。圖擷自紐約郵報

俄羅斯一名女子日前接受訪問，自曝自己曾經是俄羅斯的間諜，憑著性感的外表和專業訓練成為「性愛機器」，靠著迷倒對手獲得情報。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，39歲的阿莉亞（Aliia Roza）接受Podcast節目《To Die For》訪問，大方分享自己之前擔任間諜的經歷。阿莉亞說自己出生於蘇聯哈薩克韃靼高官世家，她的祖父被政府封為二戰英雄，爸爸和媽媽也都是蘇聯特勤局的成員。

阿莉亞本來小時後想當服裝設計師，但她爸爸警告她「別無選擇」，所有高階軍官的子女從小就要接受政府的各種訓練。阿莉亞受過武術、體能等訓練，不僅如此，她還參加了心理學家與政府安排的秘密計畫，學習透過誘惑敵人來獲取情報。

阿莉亞說，其實整個過程重點不只是性，更重要的是溝通的藝術。她從穿著打扮到化妝又經過精密的設計，學習跟目標溝通、贏得對方的信任，並藉由操縱對方的心理獲得情報。

除了心理戰之外，阿莉亞也被訓練成性技巧一流的間諜，這一切都是為了讓對方神魂顛倒，自動送上情報。阿莉亞說，她曾被FBI探員批評，說她只是個性玩具，被用來做性交易，但她和其他受訓的間諜並不以此為恥，反而因自己愛國且做出貢獻為榮。

阿莉亞在2004年愛上一名目標，對方也發現她是間諜的身分，於是她在對方的幫助下逃離俄國，從此住在美國洛杉磯。現在她利用自身所學，開課傳授女性戀愛技巧，要幫她們贏得男人的心，光是在Instagram上就有超過百萬名粉絲。

俄羅斯 兩性關係 間諜

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