機上撞見已婚男搭訕妹子 她拍影片PO網找妻子告狀

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聯合新聞網／ 綜合報導
雷內德拍下男子偷吃過程，希望能提醒他太太。圖擷自紐約郵報
雷內德拍下男子偷吃過程，希望能提醒他太太。圖擷自紐約郵報

美國一名女子在搭飛機時發現一名男子搭訕正妹，還開心地邀請正妹跟他一起搭飛機。不過女網友發現男子手上戴著婚戒，於是決定把過程偷拍下來，並把影片上傳到TikTok，希望能夠讓男子的太太發現。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友雷內德（Caroline Rened）日前搭乘聯合航空班機，要從休士頓飛往紐約，在飛機上發現有人「偷吃」，決定拍影片告發。

雷內德在影片標題寫道：「如果這個男的是妳老公，他搭的是聯合航空2140號從休士頓飛往紐約的班機的話，今晚他可能會跟凱蒂一起過夜」。

雷內德說，她在座位上聽到男子跟旁邊的女生是在機場酒吧認識的，兩人相談甚歡，男子甚至說服女子換機位坐到他旁邊，這樣他們就可以一起喝一杯。雷內德說，她從對話中聽不出來男子的職業或名字，不過聽到被搭訕的正妹叫做凱蒂。不僅如此，兩人最後還一起進了飛機的廁所，不知道是否有越線的互動。

因為男子手上戴著婚戒，雷內德決定把影片拍下來上傳到TikTok，希望可以藉此提醒這名男子的太太。

有些網友認為雷內德太雞婆，要她「管好自己的事」就好，不過不少女網友都支持雷內德的作法。有網友就說：「由此可見女生比FBI探員還要厲害」、「女人支持女人」，更有網友留言：「妳是為上帝做的！祝妳頭髮天天柔順、每次都做出完美的美甲、餘生有喝不完的免費冰咖啡！」

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