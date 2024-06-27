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婆婆半夜進房間要兒子抱著她睡 網友崩潰：情感亂倫

聯合新聞網／ 綜合報導
原po懷疑婆婆對丈夫有不正常的情感。示意圖／ingimage
原po懷疑婆婆對丈夫有不正常的情感。示意圖／ingimage

婆媳問題是古今中外常見的難題，國外一名女網友日前就在論壇上抱怨，婆婆感覺對自己的兒子有不正常的情感依附，不只常誇兒子長得「很性感」，甚至還曾要兒子到她房間陪睡，文章一出，引發不少網友留言討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友在知名論壇Reddit上發文表示，自己已經跟先生結婚9年，她一直以來都覺得婆婆跟先生講話的方式怪怪的，不過最近卻開始變本加厲。

原po說，婆婆說話的方式讓她懷疑婆婆根本對自己的兒子有感情，婆婆會說兒子很性感、皮膚很好、下顎線條更顯得他臉蛋帥氣迷人。婆婆甚至曾經告訴原po，他們的孩子看起來就像「我跟兒子生的寶寶」，讓原po很不舒服。

原po提到，發文當天她跟先生本來在睡覺，婆婆卻半夜跑到他們床邊哭，而且「哭得像有誰的小孩死了一樣」。先生問婆婆怎麼了，婆婆立刻說自己那天心情不好，問兒子「你可以抱著我睡，讓我聞聞你的頭髮嗎？」

婆婆系列作為讓原po超級崩潰，強調他們沒有跟婆婆一起住，但婆婆總是有辦法神出鬼沒的出現在她家，令她忍不住發文抱怨。

不少網友留言表示，婆婆對兒子的感情根本就是情感亂倫，通常有這樣狀態的家庭，孩子都不會察覺，所以原po的丈夫可能根本沒有意識到他跟媽媽的關係不健康。有許多網友建議原po要尋求心理諮商協助，跟婆婆劃清界線，避免未來有更嚴重的事情發生。

婆媳紛爭

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