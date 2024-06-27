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女子遭勒斃引警追查 男認屍火化妻子卻發現本人還活著

聯合新聞網／ 綜合報導
男子認屍火化以後，才發現妻子根本還活著。示意圖／ingimage
男子認屍火化以後，才發現妻子根本還活著。示意圖／ingimage

印度日前發生一起奇怪的命案，一名男子認屍之後將妻子火化，不過火化後警方卻發現該位妻子根本還活著，被火化的女子根本不是男子的妻子，且這名無名女屍當初是被勒斃身亡，現在警方也已經針對此案展開調查。

據外媒UNILAD報導，60歲的蘇梅爾（Ram Sumer）向警方報案，說妻子普馬蒂（Phoolmati） 從6月15日離開娘家以後就沒回來，警方也以失蹤人口處理。報案4天後，警方找到一具女屍，蘇梅爾認屍確認是妻子以後，便將這具屍體火化。

警方尋找到該具屍體時，驗屍發現女子是遭到勒斃，所以即使蘇梅爾認領屍體並已火化，警方仍繼續追查該刑案，要找到殺害普馬蒂的兇手到底是誰。

警方追蹤普馬蒂的手機訊號，卻意外發現普馬蒂的手機在離家600公里外有活動的跡象，而且還經常連絡一個號碼。警方和這個號碼聯絡以後，才發現普馬蒂是跟一名男子私奔到600公里外的占西市（Jhansi）。

普馬蒂已經在6月22日和丈夫碰面，目前警方還在調查，要釐清蘇梅爾、普馬蒂、私奔男子與該具女屍之間有沒有關係。

印度

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