開車撞進小學！2名8歲女童無辜慘死 駕駛「喪失所有感知」不起訴
英國去年發生一起車禍悲劇，一輛汽車突然暴衝撞進一所小學，當時學生們正在戶外舉辦期末慶祝活動，2名8歲女童命喪輪下，駕駛當場被捕。然而英國皇家檢察署本月26日表示，經調查駕駛當時癲癇發作，因此不起訴。
根據《每日郵報》報導，英國去年7月一所小學正在舉辦期末慶祝活動，學生們都在教室外野餐，然而一名47歲婦人開車時突然癲癇發作，導致車輛不受控衝撞進校園裡，2名8歲女童努里亞 (Nuria Sajjad) 和塞琳娜 (Selena Lau)不幸命喪輪下，並造成10多人受傷，駕駛則當場被捕。
今年6月26日，警方表示該犯案駕駛當時癲癇發作，導致車輛失控。調閱該駕駛的病歷後，沒有證據可以證明駕駛以前有癲癇發作情況，且她先前的健康狀況也沒有問題。由於沒有任何跡象表明該駕駛可以預測或防範癲癇發作，因此不起訴。
犯案駕駛表達了她的悲痛與歉意，表示事發當下她失去所有感知，完全不記得發生了什麼事，是事後才被診斷出是癲癇發作。她只能對遭受如此可怕傷害的家庭表達最深切的哀悼，「同為母親，我知道沒有任何言語可以訴說這種失去的痛。這起悲劇將伴隨我一生」。
努里亞及塞琳娜的父母發表聯合聲明，對於這樣的調查結果感到失望，「努里亞和塞琳娜的生命在一瞬間就被奪走，那一刻我們的生命也無可挽回的破碎了。我們再也無法體會到快樂」。
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