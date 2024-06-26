公器私用！員警懷疑妻子偷吃 竟用街道監視器跟蹤

美國南卡羅來納州一名警察懷疑妻子外遇，竟公器私用，借由涵蓋整座城市的街道監視器來跟蹤妻子。這名警監濫用職權的行為近期曝光，也因此遭到降職。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年4月11日，北查爾斯頓警察局警監特雷爾（Ryan Terrell）威脅要傷害自己的同事，整起事件才曝了光。

據報當天稍早，特雷爾在上班時發現自己的妻子跟另一名警員有染，於是威脅要傷害這名同事，隨後遭到高層約談。據報妻子和這名同事都表示，目前覺得自己很安全，但特雷爾的妻子說，之前特雷爾曾告訴她，如果被他追查到兩人外遇，「他（特雷爾）就會（做出某些行為）因而入獄」。

特雷爾坦承自己使用警局的街道監視系統來「抓猴」，警局資料也顯示他曾多日多次使用監視系統。發現妻子外遇的那天，特雷爾也是用監視系統發現妻子跟另一名員警在賣場的停車場幽會。

特雷爾本來是負責管理這項監視系統的長官，但由於他濫用職權，目前已遭到降級，並被判緩刑六個月。未來他會被派到巡邏部門，警方也取消他的系統存取權，未來不得再使用監視系統。