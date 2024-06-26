讓妻子雙胞胎妹妹懷孕 夫竟辯稱：基因一樣不算外遇

國外一名女子結婚後發現自己有生育問題，不能懷孕已經很難過，沒想到她還意外發現丈夫跟自己雙胞胎妹妹有一腿。令她更崩潰的是，丈夫被抓包時甚至還辯稱兩人是雙胞胎「基因一樣，所以不算出軌」，讓女子傷心欲絕。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名網友是網紅布萊克（Belle Blake）的粉絲。她向布萊克分享，自己和丈夫結婚六年半，但一直沒有懷上孩子。沒想到丈夫沒有跟她討論，就自己想出「解決方案」，偷偷跟小姨子發生關係。

女子發現兩人偷吃，丈夫竟然辯稱，反正兩人是雙胞胎，生出來的孩子基因一樣，所以這樣不能算是作弊。女子的妹妹也說自己只是像「代理孕母」一樣幫他們懷孩子，認為自己是要「給姊姊一個驚喜」。

布萊克分享這段故事以後，吸引不少網友留言。有網友認為兩人竟然會偷偷互通往來就已經越界，女子不該包容這樣的行為，未來也可能會再犯。有網友就建議女子應該跟丈夫離婚，也不要再跟親妹妹聯絡，其他網友則表示，如果是一起討論出來的結果或許還能接受，但網友丈夫跟妹妹的行為根本就是背叛。