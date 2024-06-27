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日男沉迷股票「一天下單百次」 半年倒賠百萬不敢跟老婆說

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子沉迷股票，卻在半年內虧損連連。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男子沉迷股票，卻在半年內虧損連連。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

投資理財有賺有賠，應該視自身財產狀況量力而為，更不應該過度沉迷，否則可能深陷其中無法自拔，更會造成自身經濟財產上的損失。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名佐伯孝則的33歲男性，覺得自己不適合保守的理財方式，於是趁著平時工作有不少空閒，投入到買股票的生活中，並且都是採取炒短線的方式，每天都緊盯盤勢，一天的交易紀錄甚至可能達到近百次。

而他這樣的投資方式，雖然有時確實賺到了錢，但更多時候卻賠個精光。投資的前兩個月賠了10萬日圓（約新台幣2萬元），第三個月虧損則一口氣暴增到60萬日圓（約新台幣12.2萬元），半年下來損失近百萬日圓，資金一下子砍半，讓他根本不敢和老婆說自己有在投資。

即使如此，佐伯依然沉迷在股海之中無法自拔，還跟日媒分享自己最近正在緊盯三井E＆S、名村造船所和Socionext等幾支股票，希望能夠修正既往路線，把虧損的錢一併贏回來，只是不知何時才能如願。

日本 炒股 理財 股票

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