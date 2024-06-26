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日網友自豪這件事「大谷翔平辦不到」 網見照吐槽：沒人會憧憬你
日籍球星大谷翔平在大聯盟展現「二刀流」身手，能投又能打擊的萬能表現，讓人不禁讚嘆無論什麼挑戰，都難不倒這位天才好手。然而最近有位日本網友，卻分享自己做到了一件「大谷翔平辦不到的事」，真相一出逗笑許多人。
根據日本媒體「おたくま經濟新聞」報導，日本「X」網友「i_am_not_chigyu」最近分享一張圖，說這是「我做得到而大谷翔平做不到的事」。而在圖片裡頭，則是一道有著大量白飯、炒泡麵，搭配一點點配菜的餐點。
原來大谷翔平身為運動員，對飲食的控管相當重視，尤其會重視蛋白質的攝取。然而這份餐點裡，卻是滿滿的碳水化合物，營養成分明顯失衡，更別說蛋白質的含量了，自然不是大谷平常能夠碰的食物。
俺にできて大谷翔平にできないこと pic.twitter.com/NBbB4YyL4S— 右腕に白鳥を飼う男 (@i_am_not_chigyu) June 3, 2024
許多網友也紛紛表示「感覺很好吃」、「大谷確實沒辦法吃這麼罪惡的餐」、「贏過大谷了」、「結合兩種碳水化合物，讚」、「這樣吃會好吃嗎」、「這是什麼？魔改造的一平炒麵嗎」、「大谷應該在幾十年後就能這樣吃了」、「我也辦得到，看來我也有贏過大谷的地方了」、「但是誰也不會憧憬的」。
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