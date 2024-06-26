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扯髮、毆打小孩…日虐童保姆神似韓星受矚 網怒：根本蛇蠍心腸
日本東京近日發生一起虐童案，有家長發現孩子從幼兒園回家後，身上出現多處傷勢，經調查發現26歲幼兒園保母佐久間清來，曾對男童進行扯頭髮、毆打等暴力行為，導致男童跌倒受傷，於是報警並通知園方處理。事件曝光後，不少網友感嘆佐久間清來外貌姣好神似韓系女星，想不到卻如此心狠手辣。
根據日本《富士新聞網》報導，男童家長表示孩子於5月9日在園所受到虐待，起初園方否認，後來調閱監視器畫面，發現保姆佐久間清來涉重嫌，憤而報警求助。
調查發現，佐久間清來至少對同一名男童施暴2次，除了拉扯頭髮讓男童跌倒外，還毆打男童，導致男童的手瘀青、頭皮出現傷痕。警方將佐久間清來逮捕後，她坦承自己是被激怒，才會對男童下狠手。
虐童事件曝光後，警方除了將佐久間清來羈押禁見，也針對全校保姆作出進一步調查，看園內有無其他虐童情形。不少日本網友看完新聞表示佐久間清來外型亮眼，有韓系女星的韻味，可惜卻因一時情緒控管不佳，而對小孩下重手，痛批根本就是蛇蠍心腸、禽獸不如。
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