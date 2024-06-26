黑熊爬上車叼走午餐箱！開箱失敗轉撲向拍攝者 結果畫面天旋地轉

美國發生黑熊偷走工人午餐事件！加州太浩湖（Lake Tahoe）樹林內有小屋正進行陽台改造工程，未料1隻黑熊發現工人放在農夫車車斗上放有午餐的保溫箱，爬上去叼走，工人和其他目擊者見狀不敢接近。黑熊試圖咬開保溫箱時，突然跑向拍攝牠的居民，嚇得對方爆粗跑走，幸好有圍欄阻擋。

目擊者接受當地傳媒訪問，指黑熊最後吃光了工人的午餐，後來有鄰居出手趕熊回森林，工人才取回被清光的保溫箱。

美媒報道，事發於加州塔霍城（Tahoe City）太浩湖（Lake Tahoe）樹林內，網傳影片拍到，有隻黑熊爬上1輛農夫車的車斗上，叼走1個藍白色膠箱，掉出車外後自己也跳下來。這時車輛不停響警報聲，指片者和附近工人不敢接近，黑熊試圖用口打開膠箱不果，看到拍片者後高速跑近，拍片者嚇到爆粗馬上逃走，畫面頓時天旋地轉，幸好有圍欄阻擋。

加州政府正制定新的黑熊保護計劃，以減少當地人熊相遇情況。計劃的草案提到，2021年至2022年，當地人熊遭遇報告年均1678宗，遠較2017年至2020年時年均674宗為多。去年11月，加州更出現首宗黑熊襲擊人類致死事件，造成1名71歲女子死亡。

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文章授權轉載自《香港01》