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情侶沙灘熱吻下秒她被巨浪捲走 男友1原因無法救崩潰

香港01／ 撰文：凱薩琳
俄羅斯情侶日前到海邊拍拖，2人停在近岸處熱吻，卻不知有巨浪正要襲來。（影片截圖）
俄羅斯情侶日前到海邊拍拖，2人停在近岸處熱吻，卻不知有巨浪正要襲來。（影片截圖）

俄羅斯南部沙灘日前發生致命悲劇！1對情侶在海邊拍拖漫步，更停下來於沙灘熱吻時，豈料下秒竟迎來巨浪，女子當場被海浪捲走。男友落水打算拯救愛人，惟眼見海浪滔天，只能眼白白看着女友被愈沖愈遠，只能在岸邊崩潰奔走。事發過程被途人拍下，並上載至社交平台，不少網民看後都表示心酸。

當地警方則表示，接報後已展開搜救行動，惟搜索了3天仍未尋獲女子，惟推測她已身亡。警方強調搜救行動仍持續進行中，並將搜救範圍擴大。

悲劇發生在俄羅斯南部沿岸城市索契，該對來自利佩茨克的情侶早前到索契旅行，其中失蹤女生年僅20歲。事發當日，該對情侶於海邊拍拖漫步，見到兩人在靠岸的水中慢慢行，其間曾停下來擁吻。惟熱吻後突然有巨浪襲來，直打向該對情侶，女子其後被海浪捲走。整個過程被現場人士拍下，並上載至社交網站X（前稱Twitter，推特）。

有關片段長約1分09秒，最初見到該對情侶在沙灘上漫步，其中女生穿吊帶低胸連身裙，男生則只穿短褲。2人在靠岸的水中慢慢行，其後停下來甜蜜擁吻，豈料隨後有巨浪衝至，隨即把他們沖到跌倒，2人在水中掙扎，一度牽手想返回岸上，卻再被海浪沖跌，女子來不及站起來之際，已被另一陣巨浪捲走，

男子曾試圖從巨浪中搶救女友，又一度隨巨浪在跑，甚至曾想走入海中拯救，但海浪實在丸太大，加上水流急湍，最後只能眼白白看着女友被捲入大海。

事發片段在網上瘋傳，很多網民都表示非常心酸，並集氣希望能尋回女子。當地警方則表示，事發後接獲報案，事後已隨即展開搜救行動，惟搜索了3天仍未能成功尋獲女子，推測她已身亡。不過警方強調，搜救行動仍在持續進行中，並稱將會擴大搜救範圍，冀早日能尋回失蹤女子。

男子一度走入海中，希望能把女友救回，但因海浪實在太大，最終未能成功。（影片截圖）
男子一度走入海中，希望能把女友救回，但因海浪實在太大，最終未能成功。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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