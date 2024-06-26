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婆媳糾紛！24歲人妻怒砍奶奶近百刀奪命 稱老爺疑涉案驚人內情

香港01／ 撰文：桃樂斯
印度1名24歲人妻與奶奶爆發口角，持刀怒砍對方逾95刀，因謀殺被捕。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
印度1名24歲人妻與奶奶爆發口角，持刀怒砍對方逾95刀，因謀殺被捕。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

婆媳糾紛自古以來都難以解決，有時更會鬧出人命悲劇，印度於2022年就曾發生媳婦斬死奶奶的命案。當地1名24歲人妻，在家中與50歲奶奶發生激烈口角，人妻盛怒下拿出鐮刀怒砍奶奶超過95刀，令其傷重不治。人妻被捕後對殺人直認不諱，更指奶奶常趁丈夫外出工作時不斷騷擾和攻擊她，聲稱因不堪壓力才會拿刀反擊，更爆出煽動她殺人其實的是老爺，因為他想再婚，故提供兇器以及金錢，利誘她協助殺妻。

當地法院日前再度審判案件，根據兇器上的指紋，以及死者嚴重傷勢，法官判定被告謀殺罪成，將她判處死刑；而被指控煽動媳婦犯案的老爺則因罪證不足，獲無罪釋放。

綜合印度媒體報道，事發於2022年7月，中央邦雷瓦區（Rewa）的24歲人妻康燦（Kanchan Kol）與年約50歲的奶奶薩羅傑（Saroj Kol）在家中發生爭執，康燦一怒之下竟拿起鐮刀，向奶奶怒砍超過95刀。

附近鄰居聽到打鬥聲，紛紛衝往婆媳住處，經多番敲門仍未獲回應，只好破門而入查看，卻驚見康燦正凶殘地毆打薩羅傑，迅速將她制服及報警。康燦丈夫回家後，立刻將母親送到醫院，惟薩羅傑因傷勢過重證實不治。

當地警方調查案件時，康燦對殺死奶奶直認不諱，指出對方常趁丈夫外出工作時，不斷騷擾以及攻擊她。在案發前數天，薩羅傑就曾因為康燦離開家中而發生爭執，因為她不喜歡媳婦離家或與其他村民交談：至案發當天婆媳再度發生口角，康燦供稱不堪壓力才會拿刀反擊。

不過事件其後爆出更驚人內情，康燦報稱命案背後的幕後黑手正是其老爺，即奶奶羅傑的丈夫瓦爾米克（Valmik Kol）。康燦指事發前，瓦爾米克曾給她4,000盧比（約370港元）和涉案鐮刀，煽動她殺奶奶，原因只是他想迎娶另1名女子，故利誘她協助殺妻。

當地法院日前再度審理案件，檢察官德維迪（Vikas Dwivedi）指出，兇器上明顯有康燦指紋，而屍檢報告亦證實，死者身體多處出現嚴重傷口，法官最終依謀殺罪判處康燦死刑；不過被指控煽動媳婦犯案的瓦爾米克，則因罪證不足，獲無罪釋放。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 奶奶 媳婦 殺人

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