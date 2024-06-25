博士女友曾在NASA工作…男做1事被分手哀號 網不挺開酸：不如13歲小孩

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將擁有天文學博士學位的女友介紹給姊姊認識，理由曝光之後卻讓女友氣炸，並怒提分手。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友將擁有天文學博士學位的女友介紹給姊姊認識，理由曝光之後卻讓女友氣炸，並怒提分手。情境示意圖。圖／ingimage

情侶之間的相處若缺乏有效溝通和聆聽，迎來的可能是悲傷的結局。一名國外網友將擁有天文學博士學位的女友介紹給姊姊認識，理由曝光之後卻讓女友氣炸，並怒提分手。而他則一再澄清自己是無辜的，並認為自己犯的錯誤沒有那麼嚴重。文章一出，大批網友反而力挺女方，大罵原PO「你是在哪裡接受教育的」、「你太他X愚蠢了」。

國外一名33歲的男子在Reddit發文，表示女友是天文學博士，兩人交往快一年。由於原PO姊姊的興趣是研究占星術，他認為天文學和占星術區別不大，覺得應該會有共同話題，便將女友介紹給姊姊認識。

但女友卻因此暴怒，認為他是在貶低她的職業，而當原PO澄清自己真的以為兩者相同時，女友更大感失望，表示他從沒有認真聽她說話。原PO女友並說自己擁有博士學位，也曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）、歐洲太空總署工作過，還寫過多篇論文，這樣的成就不應該跟相信占星術的人相提並論。

原PO則一再澄清自己是無辜的，表示天文學（astronomy）、占星術（astrology）兩個名字很接近，而且都跟太空有關。然而女方未接受他的道歉，也取消原本兩人要拜訪她家人的計畫，後續更提分手。對此，原PO坦承自己犯了錯，但並不認為錯誤有這麼嚴重，「我真的不知道它們不是同一個東西」、「我真的不是故意要惹怒她」。

文章一出，網友們紛紛力挺原PO女友，並批評原PO太離譜，「不敢相信你已經33歲了還不知道其中的差別」、「你是在哪裡接受教育的」、「幸好她沒有把你介紹給她的同事」、「她值得更好的」、「有鑑於你一直在找藉口，也無法為自己的行為和無知負責，她結束這段關係是對的」、「一個成年人怎麼可能不知道天文學和占星學的差別」、「你太他X愚蠢了」、「連13歲的小孩都知道天文學跟『根據你的生日做決定』無關」。

有人則幫原PO分析他的問題所在，「如果你的姊姊對占星術很感興趣，也有跟你聊過，那當你在聽你女友的分享時，一定會知道天文學和占星術是完全不一樣的東西。所以你女友才會說你並沒有認真聽別人說話」。

NASA 分手 太空 女友 生日

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