30年老菸槍喉嚨癢 醫生檢查一看傻眼：裡面長鬍子
奧地利一名男子吸菸多年，因為喉嚨癢到醫院檢查，沒想到醫生用內視鏡一看，竟發現他喉嚨裡面長了鬍子！
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子從1990年20歲時就開始抽菸，菸齡長達30年，在2007年時因為聲音沙啞、呼吸困難和長期咳嗽去看醫生，醫生用內視鏡替男子檢查，驚奇發現男子喉嚨裡長了毛髮。
醫療團隊替他去除了喉嚨裡長出的毛髮以後，毛髮還是一直長出來，後續14年，男子年年都因為喉嚨長出毛髮的症狀到醫院報到。
2022年，男子52歲那年終於戒菸，醫生替他進行內視鏡氬氣電漿凝固術電燒毛髮根部，之後終於沒再長出毛髮來。
專家表示，吸菸會導致喉嚨組織發炎，可能是發炎的關係讓細胞變成毛囊。男子每次就醫喉嚨裡會長出6到9根5公分長的毛髮，這些毛髮甚至會穿過他的聲帶，長到他的嘴裡。
這起案例發表在《美國病例報告期刊》（American Journal of Case Reports），雖然專家認為是吸菸造成，但因為這類病例非常少見，所以目前還無法證實這項推論。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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