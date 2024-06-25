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女子飛機上拿標語「找有錢老公」 連機長都跑來一探究竟

聯合新聞網／ 綜合報導
蓋特斯在飛機上大方徵婚，機上乘客也歡呼回應。圖擷自紐約郵報
蓋特斯在飛機上大方徵婚，機上乘客也歡呼回應。圖擷自紐約郵報

交友軟體已經過時了嗎？美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是幾號人物在徵婚

據《紐約郵報》（New York Post）報導，在機上徵婚的女子叫做蓋特斯（Karolina Geits），她在最近失戀，才會想到用這個方法徵婚。蓋特斯受訪時表示，她為了擔心行李箱弄丟，在行李箱上印了QR code，於是聯想到可以把自己的社群媒體帳號轉成QR code印出來徵婚。

她在登機時尋求機組人員同意，機組人員都覺得很有趣，不只同意她廣播徵婚，也主動替她告知機長，讓機長都好奇地從駕駛艙跑出來看。蓋特斯在飛機上拿著寫有「尋找有錢老公」和印著QR code的紙張，在機艙前面用麥克風向大家自我介紹。

她大方地向乘客說：「我正在找一個有錢的老公，我的座位在2A，如果你是有錢人，歡迎來我的座位找我」。機上乘客和機組人員也都給予熱烈掌聲，也有很多人為她加油。

蓋特斯說自己從來就不喜歡用交友軟體，她比較喜歡面對面認識人，建立真實的連結與關係。她強調自己並不是膚淺或追求物慾，只是知道自己想要什麼樣的生活而已。不過蓋特斯也說，這次徵婚沒有什麼效果，她到目前還沒找到老公。

交友軟體 徵婚 美國

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