成人網紅公開徵男友「收5000封報名信」 她嘆全不來電：不想妥協
荷蘭一名成人網紅在網路上發布「徵友公告」，要有興趣的男網友填寫表格應徵。雖然截至目前為止她已經收到超過5000份應徵履歷，卻還是沒有找到適合的對象，讓她大嘆找男友不容易，真的不想妥協。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲的維拉（Vera Dijkmans）身材姣好，光是在Instagram上就有超過550萬名粉絲，除了Instagram之外她也經營成人社群平台，吸引不少男網友追蹤。
雖然如此，維拉卻一直找不到男朋友。為了找到適合的對象，她在TikTok上發影片，分享自己設計的男友應徵表格，要有興趣的網友自行填寫，隨後就收到超過5000份的應徵履歷。
這份表格是按著維拉的需要量身訂做的，內容包含對方有沒有正職工作、還跟爸媽住在一起，甚至詢問對方最近有沒有約砲。雖然收到雪片般飛來的應徵表格，她只篩選出3個適合的對象，分別跟3位應徵者約會以後，發現她們都不來電。
維拉說，要找男友真的不容易，結果讓她很失望，但她還是覺得這個過程算是成功了。她表示，因為自己透過這次經驗表達了自己的期待，她不會就此妥協，寧可單身也不要與不符合要求的對象交往。
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