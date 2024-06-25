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驚悚！馴象師遭大象踩踏成「肉餅」 還被象鼻捲起拋甩慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名馴象師遭大象活活踩死。示意圖，非當事大象。圖／ingimage
印度一名馴象師遭大象活活踩死。示意圖，非當事大象。圖／ingimage

印度日前發生一起驚悚命案，一名馴象師被園內大象踢倒後，遭到大象反覆踩踏，整個人被踩成肉餅。園內其他工作人員發現後立即衝上前阻止，但該馴象師最終仍因傷勢過重身亡。

根據《印度教徒報》報導，本月20日印度伊都基縣（Idukki）一座私人大象野生動物中心的馴象師巴拉克里希南（Balakrishnan）站在大象旁邊，準備帶領遊客騎上大象，卻慘遭不測。影片中可看到，他拿著鞭子拍打象腿，結果大象突然暴走將他撞翻，接著開始不停踩踏倒地的巴拉克里希南，巴拉克里希南幾乎被踩扁。最後大象用鼻子捲起巴拉克里希南的頭，將他從地上拉起後甩出去，畫面非常驚悚。

事發當下另一名園內的工作人員立即衝過來，但為時已晚，巴拉克里希南最終送醫不治。

警方表示，若馴養動物是為了娛樂目的，必須在印度動物福利委員會登記註冊，但該大象動物野生中心的2頭大象都沒有登記。據悉該犯案大象之前也曾多次嘗試攻擊馴象師。林業部門已對該野生中心提出訴訟，並發佈停業通知。

消息人士表示，當地共8個大象野生動物中心共有35頭大象，但僅有4頭有合法註冊。

印度 大象

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