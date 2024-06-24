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年賺1200萬元！日本25歲女做「爸爸活」一腳踏30船 公開撩男人攻略

香港01／ 撰文：雪糕妹妹
ABEMAニュース節目截圖
ABEMAニュース節目截圖

日本不少女生為賺錢去做「爸爸活」(意即找年長男人包養），近日日本媒體ABEMA TIMES就採訪了一名從事爸爸活的「奇女子」，她竟然同時有30個「爸爸」，一日最多更試過跟6個「爸爸」約會！她更會將「爸爸」分類，自己也包養牛郎，更語出驚人說：「我覺得也不排斥人以外的生物」，

日本媒體ABEMA TIMES的新聞節目，近日以爸爸活為節目主題，採訪了爸爸活界的奇人。本次採訪的主人公是25歲的里香（化名），她雖然只從事爸爸活短短兩年，但卻稱霸了爸爸活界。

里香本身從事接待業，一個月亦能賺200到300萬日元（約40至60萬元新台幣），爸爸活雖然只是副業，但她卻靠爸爸活每月另賺最少200萬日元（約40萬元新台幣），試過最多更達每月500萬日元（約100萬元新台幣），每年年薪高達6000萬日元（約1200萬元新台幣）。里香分享，她同時有30個「爸爸」，最多試過一日見6個人，陪不同「爸爸」吃飯逛街去酒店，簡直係「時間管理大師」。

她將「爸爸」分為幾類，最頂級的是「神爸爸」，比錢非常手鬆。每次見面通常都只有兩三小時，但卻給她3萬到15萬日元（約6000到29600元新台幣），甚至連里香全屋的電器都是由「神爸爸」置辦。「神爸爸」甚至會覺得「年輕女孩的時間非常珍貴」及「應該要給女孩花錢」，令她十分滿意。而這種比錢大方又好相處的「神爸爸」，里香通常一週會與他們見2次面。

里香表示，自己對「好爸爸」的標準不是只有錢。想跟她見面時會先聯絡她並先問意願的男性也是「好爸爸」。除了「神爸爸」外，也有「咬牙付錢系爸爸」，這種客人通常手頭並不寬裕，但會努力存夠3萬日元才去找里香。對於這種「爸爸」，她每兩個月會與他們見一次面。不過，萬一遇上「小氣爸爸」，里香會馬上斷絕聯絡，她有遇過客人只給她5000日元（約1000元新台幣），她狠批這種人「不適合爸爸活」。

除了「爸爸」們，她亦有養兩個情夫。她更用「隻」形容這些爸爸和情夫，並不把他們當人。她說兩個情夫均是前牛郎，兩人都由她照顧。其中一人與她同住，另一人原本有住所，但里香付錢讓他搬來東京。除了情夫外，她更會將錢花在其他牛郎以及偶像身上。

里香向「爸爸」們要「零用錢」都另有秘笈，她不會一次就「獅子開大口」，要求很高的金額。只會「溫水煮青蛙」，分開數次向他們求財，並每次都要求同一金額，減低他們付錢時的負罪感。若是想要「爸爸」買東西給她，更會利用他們想「按照自己喜好改變她」的小心思行動，按照他們的意見買，避免爭吵，里香更說「我才是掌控大局的人」。

記者詢問里香，拿「爸爸」這麽多錢，會不會良心不安。她回覆「自己已經想爸爸提供情緒價值及陪伴」，收下報酬時自己完全心安理得。記者追問，對「爸爸」外貌是否有所要求。她指他們只有「整整齊齊」就好，表示對外貌沒有要求，更覺得「爸爸」們是「非人生物」，舉例說「沒有人會認真看猩猩的長相」。

節目在日本瘋傳，引起網友熱議。有網友留言「建議稅局嚴查」、 「每年賺6000萬（約1200萬元新台幣）的話，請拿一半去繳稅吧」，不滿里香賺大錢卻可以不繳稅。更有網友感嘆道「站在金字塔頂點的果然是牛郎」。

資料來源：ABEMA TIMES

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文章授權轉載自《香港01》

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