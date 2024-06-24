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身高200公分 26歲女「巨人」走到哪都被盯著看

聯合新聞網／ 綜合報導
沃爾斯的身高讓她走在路上成為眾人的焦點。圖擷自太陽報
沃爾斯的身高讓她走在路上成為眾人的焦點。圖擷自太陽報

英國一名26歲女子沃爾斯（Katie Woolls），身高足足有200公分，宛如巨人一般的身高讓她不論去到哪裡都成為眾人的焦點，也讓很多男性雖然有意追求，卻不敢實際行動，令她覺得非常困擾。

據《太陽報》（The Sun）報導，沃爾斯外型十分搶眼，因為她的身高有200公分，跟許多男運動員一樣高。沃爾斯說，自己不管去到哪裡都有人盯著她看，有的時候她還挺能接受自己的身高，能夠抬頭挺胸的走在路上，但也有些時候她會很討厭自己長得那麼高，希望自己能夠融入人群之中。

沃爾斯表示，穿上高跟鞋以後，她的身高甚至會超過200公分，所以大部分的男生都不敢跟她交往。她在路上雖常被人搭訕，有些人會說「希望可以像爬樹一樣爬上妳」，或是說「我們躺下就一樣高了」，但都沒有人真正的付諸行動。

她也提到，要找到像她一樣高或比她高的男生很難，所以她其實不介意跟比自己矮的男生交往，但在她之前的經驗中，矮的男生都因為身高差不想跟她一起走在路上。

沃爾斯甚至比自己家裡的冰箱還要高，就連走過門廊、在廚房水槽做菜或淋浴都很麻煩。她的身材高大，也讓她更難買衣服，搭大眾運輸時，她也常常坐不進位置裡，或常常被其他乘客撞到她的長腿。

現在她利用自身特別的外型經營成人社群平台，她說自己還是希望能夠找到能接受她身高的人，出門也不用再躲躲藏藏。

身材

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