到迪士尼沒帶行李 遊客竟問「不是會用魔法快遞嗎？」

迪士尼樂園帶給遊客許多圓夢的體驗，讓不少大人小孩都想要常常到那裡體驗「魔法」。近期一名迪士尼前員工分享自己在那裡工作時發生的「魔法」趣事，吸引不少網友留言。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名網友在TikTok上發起影片串聯，詢問其他網友：「在迪士尼工作的時候，客人做過最笨的事情是什麼？」讓其他網友拍影片回應。

有一名網友@ohanainorlando表示，之前她在迪士尼工作，當時迪士尼還有一項叫做Magical Express（魔法快車）的服務，要到迪士尼玩且住在迪士尼飯店的遊客，可以在機場搭乘魔法列車直接抵達樂園。

一名已經抵達飯店check in入住好幾個小時的房客突然跟她說，他們是搭「魔法列車」來的，但他們卻還沒有收到自己的行李。這名員工詢問他們把行李放在哪裡，房客回說放在自家門口，因為他們以為「魔法列車」的「魔法」會幫他們把行李從家裡變到飯店來。

不少網友看了全都傻眼，有網友說「真好奇他們當初怎麼從家裡出發到機場的？」、「為什麼這樣的人住得起迪士尼飯店，我卻住不起」、「如果真的有魔法，他們為什麼還要自己打包行李，直接把要帶的東西留在家裡原本的位置就好啦」。

一名曾經在迪士尼工作過的網友也表示，雖然聽起來很誇張，但這類事情其實滿常發生的，「這些人真的存在」。