影／愛的過火！婚禮上新娘裙子竟著火 賓客忙潑水搶救

台灣的新娘在結婚時要過火爐，國外某些新娘為了增加婚禮的特殊回憶，也會在婚禮上「玩火」。日前國外一對新人在步入禮堂時，因為不小心碰到兩旁點燃的蠟燭，導致婚紗瞬間起火，現場也直接陷入兵荒馬亂。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，貝莉是名婚禮畫家，她會到婚禮現場畫插畫，為新人留念。今年3月她參加一場婚禮，剛開始看起來都很正常，新人走進禮堂，旁邊的賓客紛紛拿出拉炮、彩帶等灑向新人，畫面看起來十分熱鬧，不過不久後卻冒出火花。

原來是因為婚禮現場兩旁放了蠟燭，新娘疑似在走進禮堂時不小心誤觸，讓婚紗著火燒了起來。貝莉說，還好現場沒有任何人受傷，雖然現在回頭看覺得很好笑，但當下其實超級緊張可怕。

貝莉當時在畫插畫，一邊用縮時攝影拍下整個婚禮過程，沒想到捕捉到新人「冒火」的過程。她笑說，本來自己手上是拿畫筆和手機，後來變成趕緊去拿水桶來滅火。

她將影片上傳至TikTok，吸引不少網友點擊。有網友說為什麼要放真的蠟燭，又放得離所有人那麼近。也有人說，光是看到滿地蠟燭、撒紙做的彩帶和超長的婚紗，就有預感大事不妙了。