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影／愛的過火！婚禮上新娘裙子竟著火 賓客忙潑水搶救

聯合新聞網／ 綜合報導
新人走進禮堂氣氛好不熱鬧，沒想到隨後現場就冒出火光。圖擷自TikTok/bailey.artstudios
新人走進禮堂氣氛好不熱鬧，沒想到隨後現場就冒出火光。圖擷自TikTok/bailey.artstudios

台灣的新娘在結婚時要過火爐，國外某些新娘為了增加婚禮的特殊回憶，也會在婚禮上「玩火」。日前國外一對新人在步入禮堂時，因為不小心碰到兩旁點燃的蠟燭，導致婚紗瞬間起火，現場也直接陷入兵荒馬亂。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，貝莉是名婚禮畫家，她會到婚禮現場畫插畫，為新人留念。今年3月她參加一場婚禮，剛開始看起來都很正常，新人走進禮堂，旁邊的賓客紛紛拿出拉炮、彩帶等灑向新人，畫面看起來十分熱鬧，不過不久後卻冒出火花。

原來是因為婚禮現場兩旁放了蠟燭，新娘疑似在走進禮堂時不小心誤觸，讓婚紗著火燒了起來。貝莉說，還好現場沒有任何人受傷，雖然現在回頭看覺得很好笑，但當下其實超級緊張可怕。

@bailey.artstudios

Sooo about the wedding I painted this weekend… I am SO relieved that no one was hurt. It’s entertaining now, but at the time it was TERRIFYING. I was recording for content to go with the painting timelapse when this happened. I actually dropped my phone and ran to get a bucket of water. Amazingly, the bride kept smiling through it all! We later found out that she had several fire chiefs in the audience and trusted that they would handle the situation. But it was WILD 🔥 #weddingfire #firewedding #livepainter #wedding #weddingtiktok #bridetobe #bride #livepainting #weddingpainter #weddingpainting #weddingart #fyp #fypシ #fypage

♬ original sound - BaileyArtStudios

貝莉當時在畫插畫，一邊用縮時攝影拍下整個婚禮過程，沒想到捕捉到新人「冒火」的過程。她笑說，本來自己手上是拿畫筆和手機，後來變成趕緊去拿水桶來滅火。

她將影片上傳至TikTok，吸引不少網友點擊。有網友說為什麼要放真的蠟燭，又放得離所有人那麼近。也有人說，光是看到滿地蠟燭、撒紙做的彩帶和超長的婚紗，就有預感大事不妙了。

婚禮

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