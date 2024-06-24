男友爽約沒開車載她到機場 女子怒提告要對方「賠償損失」
另一半開車接送是義務嗎？紐西蘭一名女子不滿男友答應開車接送卻沒出現，讓她錯過班機，憤而向男友提告求償。
據紐西蘭Stuff新聞報導，這名不具名的女子本來要搭機到其他地方聽演唱會，和男友講好要男友開車送她到機場。不過到了當天男友沒有送她去機場，害得女子錯過班機，只好隔天再出發。
據報，兩人交往六年，這次女子要出門旅行，除了請男友載她到機場之外，也請他幫忙照顧留在家裡的狗，但男友兩件事都沒做到。女子向法院提出告訴，認為兩人已經有口頭承諾，男友應該要信守承諾。
女子隔天出發，在那之前先將狗安置到寵物旅館，也付了第二天的旅行費用、前往機場的車資等。女子認為，男友沒有執行承諾的行動，導致女子需要隔天出發，應該要賠償她的這些支出。
法官考伊（Krysia Cowi）表示，合作夥伴、朋友或同事口頭的承諾如果沒有特別採取行動記錄，就沒有法律效力，即使對方不遵守承諾導致自己受到任何虧損，也可能無法要求補償。考伊認為，雖然男子的確有口頭承諾女友，但這並不是合約關係，駁回女子賠償要求。兩人也因為這件事情鬧翻，現在已經分手。
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