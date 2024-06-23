監視器畫面曝光！22歲女跑步機上跌倒 倒栽蔥「摔出窗外」墜3樓喪命

隨著健身風氣興起，不少人都會安排時間上健身房鍛鍊身體以保持體態。印尼一名22歲女子日前到健身房使用跑步機時，疑似跑久身體累了，突然失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，「倒栽蔥」墜落3樓殞命，目前警方正在追查釐清健身房是否存在疏忽行為。

根據外媒報導，這起事件發生在印尼西加里曼丹省（Kalimantan Barat）坤甸市（Kota Pontianak），本月18日下午，一名22歲女子與親友一同到健身房運動，當時她正在健身房的三樓使用跑步機。期間女子一度放慢跑步速度改成在跑帶上快走，身體卻被不斷捲動的跑帶往後推送，最後失足從後方開著的窗口墜落。

女子摔下一樓後被緊急送醫，最終因頭部失血，加上身體多處受傷，而宣告不治。警方調查發現，該健身房的窗戶與跑步機之間的距離只有短短60公分，地板到窗戶底部的高度約30公分，而窗戶的寬度為90公分，確實很容易發生摔出窗戶的意外。照理說，健身房是禁止打開窗戶的，且值班教練有職責監督會員的運動安全，並檢查窗戶是否確實關閉。目前該健身房已經被迫暫停營運，當地警方正調查健身房是否存在營運疏失。